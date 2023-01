“El Estado le falló durante 20 años a la comunidad, porque durante 20 años voltearon para otro lado”, dijo uno de los pobladores

Luis Telles

Uriangato.- “La salud no se negocia. Exigimos clausura total de relleno sanitario y sanear nuestras tierras. Niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a vivir en un medio asmbiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso”.

Estas y otras consignas eran las que se leían en las cartulinas que portaban habitantes de la comunidad El Derramadero durante la reunión que mantuvieron con representantes del Gobierno municipal, Secretaría de Gobierno del Estado, Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), a quienes les expusieron de manera verbal su inconformidad y la problemática que representa para ellos el tener el relleno sanitario frente a sus hogares.

Lee también: Analizarán apoyo a la Cruz Roja de Uriangato ante solicitud para sueldos e insumos

Los vecinos de la comunidad estuvieron asesorados por Gustavo Lozano e Ivette Leyva Castro. Ambos son miembros de la organización Acción Colectiva Socioambiental. También los representó Mayra Guzmán, médico cirujano y habitante de la comunidad.

El diálogo por parte de la autoridad municipal y estatal inició con la presentación de Hugo López, vecino de la comunidad. Él expuso que cuentan con imágenes de los trabajos en el relleno, en un antes, después y actualidad, por parte de las autoridades municipales. Con ello buscan demostrar que “simplemente no se lleva un manejo adecuado del proceso de la basura”.

Foto: Archivo

“No es un relleno sanitario, es un basurero”

Otro ciudadano llamado Felipe Calderón dijo que él siembra en terrenos aledaños al relleno, y ya por muchos años, la basura plástica afecta sus terrenos.

“En producción ya bajamos un 50%. Los que trabajamos en el campo entendemos, a lo mejor otros no. Aquí el suelo ya está muy contaminado y, a la hora de sembrar la semilla se pierde entre la basura plástica, esa semilla ya no da, ni mucho menos las pacas de esquilmo. Ya estamos cansados”, afirmó.

José Guadalupe precisó que no es un relleno sanitario, sino un basurero. Cuestionó que semanas atrás se empezó a trabajar con maquinaria pesada día y tarde, porque se sabía que iba a darse la reunión, “pero no trabajaron en los alrededores, a donde llegan camiones llenos de basura y al ver que está cerrado el relleno la tiran por un lado, así como animales muertos y de eso ya estamos cansados. Por eso queremos el cierre total”.

Saúl Muñoz dijo que se siente el más afectado porque invaden sus terrenos desde hace algunos años. A su predio ingresa maquinaria a sacar tierra de su propiedad para tapar “su basurero. Eso no está bien, aunque sean autoridades no tienen derecho de invadir propiedades que no son su propiedad. Además ya cerraron mis entradas”.

La señora Martina Martínez dijo vivir en frente del basurero y le llegan fuertes y malos olores. Por ello siempre tiene que tener cerradas sus ventanas, aunque sea tiempo de calor. “Queremos que de verdad cierren ese basurero, porque ya no lo aguantamos”, espetó.

Foto: Luis Telles

Alertan por afectaciones a la salud

La doctora Mayra Guzmán precisó que hay que ser conscientes con el medio ambiente. Señaló que tener cercano un relleno sanitario afecta el entorno y la salud.

“Desde la mala calidad del aire, afecta las vías respiratorias. Hay metano en el ambiente y en un recién nacido puede hasta causar muerte prematura”, advirtió.

Gustavo Lozano, de la organización Acción Colectiva Socioambiental, destacó que, la PAOT en todo el estado emitió 60 recomendaciones en los 46 municipios, una de ellas dirigida a Uriangato desde el año 2020. Ahí se especificó que es grave el problema en el relleno sanitario y recomienda iniciar un proceso de saneamiento y clausura. Sin embargo la autoridad municipal no hizo nada al respecto.

“Se carcajearon, metieron a un cajón las recomendaciones. El Estado de Guanajuato le falló durante 20 años a la comunidad, porque durante 20 años voltearon para otro lado sabiendo que existe este relleno, y dejaron que opere a la buena de Dios. Pregunto de nuevo: ¿el gobierno le va a fallar a la comunidad al dejar de aplicar la norma NOM083SEMARNAT”, apuntó.

Foto: Luis Telles

Habitantes acudirán al Municipio, Estado y Congreso para hacerse escuchar

Baltazar Zamudio Cortés, asesor de la Secretaría de Gobierno, dijo que se puso atención a las expresiones realizadas. Afirmó que se tomó nota de la preocupación del tema en el ámbito estatal y municipal.

También reveló que habrá las expresiones de la SMAOT, PAOT y Municipio con el ánimo principal de escuchar y definir el futuro del relleno sanitario.

Te puede interesar: El boom de las palomas de carreras se disfruta con pasión en Uriangato y Moroleón

Finalmente, Jesús Martínez Muñoz, secretario del Ayuntamiento, propuso llevar el tema “Regularización para el cierre del Relleno Sanitario” a los ediles de Uriangato en una sesión extraordinaria para que sean ellos quienes determinen lo procedente. Los habitantes de la comunidad aprobaron y agregaron estar dispuestos acudir con el Municipio, el Gobierno estatal y el Congreso a gestionar recursos para un nuevo relleno sanitario.

Quizás te interese:

JRP