El consumo de Clonazepam en adolescentes de Guanajuato es alarmante: el 5.7% reconoce que los ha probado al menos una vez en su vida

Guanajuato.- Al hablar de las benzodiacepinas se alude, sobre todo, a sus efectos como ansiolíticos o de relajación muscular, pero es mucho más que eso. Su consumo -sin receta- en Guanajuato se ha incrementado a tal grado que ya es el mayor de las sustancias ilegales.

Es muy común la relación del diazepam o el clonazepam, que incluso figuran a través de las redes sociales como productos de ‘venta libre’ ofertados sin ningún tapujo en distintos lugares del país, o bien, como parte de una serie de memes que se enlazan a la tranquilidad.

El uso de Clonazepam en adolescentes de Guanajuato se volvió popular por una tendencia en redes. Foto: Especial

Lo cierto es que los jóvenes guanajuatenses, principalmente, han aumentado su consumo. Esto se refleja a través de la última encuesta realizada bajo el programa de Planet Youth.

Casi 6% de los adolescentes lo han probado

Después de recabar los datos, los organismos gubernamentales se han encontrado con números exorbitantes. El 5.7 por ciento de los jóvenes guanajuatenses de 14 y 15 años entrevistados, reconocieron que han probado tranquilizantes sin prescripción médica.

Es decir que, de los 61 mil 416 participantes en la encuesta, poco más de 3 mil 500 afirmaron haber consumido alguno de estos medicamentos por lo menos una vez en su vida.

Planet Youth analiza los casos del consumo de Clonazepam en adolescentes de Guanajuato. Foto: Especial

Esto supera el registro de los inhalantes (4.3%), de las anfetaminas (2.3%), de las hierbas o drogas orgánicas (2.2%), entre otras tantas sustancias que se consideran para el estudio.

¿Cómo funcionan?

Si bien, dichos medicamentos pertenecientes a la familia de los benzodiacepinas ayudan como ‘herramientas’ para combatir padecimientos psiquiátricos como ansiedad generalizada, insomnio, esquizofrenia, entre otros casos, el hacerlo de manera constante y sin regulación médica puede resultar sumamente peligroso.

“Psicológicamente, estos tranquilizantes si se utilizan con otro tipo de droga pueden provocar condiciones alucinógenas que afectan al sistema nervioso”, explicó Issaura Arreguin. Ella se ha desempeñado como directora de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato.

Expertos advierten por el Clonazepam en adolescentes de Guanajuato. Foto: Especial

“No siempre el diazepam, el clonazepam o las benzodiazepinas van a tener el efecto que pensamos como tranquilizante, sino que pueden tener reacciones que les llamamos paradójicas y que puede ser desde la excitación hasta la irritabilidad, conductas agresivas, violentas hacia otras personas, y se pierde la capacidad de control”, advirtió la especialista.

Puede afectar la conducta

Sin embargo, llevar su utilización al rango de una adicción -tal y cuando no son necesarios-, comprometen su correcto funcionamiento, por lo que pueden propiciar alteraciones en el desarrollo conductual, en temas de aprendizaje e inclusive, en el entorno familiar. Por ello se estiman de principal cuidado al potencializarse su uso.

Preocupa el uso de Clonazepam en adolescentes de Guanajuato. Foto: Especial

“El problema no es el consumo, el problema es que algo ha ocurrido mal en su experiencia desde que nace. Todas las pautas de crianza, el aspecto social que ha rodeado a esta persona, y que cuando se enfrenta a las sustancias, no tendría la capacidad de decir que no. La pandemia no trajo como consecuencia el consumo, sino que permitió que detonara una conducta a la que los jóvenes están predispuestos”.

Por ahora, la especialista y académica ha considerado que estos resultados contemplados por la encuesta de Planet Youth arrojan un primer eslabón que marca la tendencia de los jóvenes.

Ahora, se deberá proseguir con los factores de riesgo para poder desembocar en la investigación académica que desvele las causas y efectos en los jóvenes para tomar estas conductas que podrían mermar los ciclos de sueño, los descansos reparadores y hasta el crecimiento físico.

¿Qué es el clonazepam?

Foto: Archivo

El clonazepam, también se comercializa bajo otros nombres como Rivotril, Cionex, Diocam, Klonpin, Linotril y Paxam. Se trata de un medicamento indicado para el tratamiento de crisis epilépticas, espasmos infantiles, trastornos de ansiedad y del humor, síndromes psicóticos, síndrome de las piernas inquietas y de la boca ardiente y contra los vértigos y los problemas de equilibrio. Pueden tomarlo adultos y niños. Se encuentra disponible en pastillas de 0,5 y 2 mg, además de gotas de 2,5 mg y comprimidos sublinguales de 0,25 mg.

Es un medicamento contra la ansiedad que bajo ninguna circunstancia se debe tomar sin receta médica.

En algunos casos su consumo puede causar múltiples afectaciones. Los efectos secundarios pueden ser somnolencia, lentitud de pensamiento, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, gripe y sinusitis. También depresión, vértigos, irritabilidad, insomnio, falta de coordinación de movimientos y del paso, pérdida del equilibrio, sensación de mareo, falta de concentración, alteraciones de la visión, apariencia de ojo blanquecino similar a la catarata (ojo vidrioso), palpitaciones, pérdida del apetito, urticaria, picazón en la piel, debilidad muscular, fatiga, dificultad para orinar, cólicos menstruales, disminución del apetito sexual, otitis, deshidratación, amnesia o alucinaciones.

