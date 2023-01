El documento presentado por el perito valuador contiene fotografías de un inmueble diferente que no corresponde al del afectado

Guanajuato.- Quienes llevan la defensa legal de la persona afectada por fraude inmobiliario y usurpación de identidad supuestamente entramada desde la notaria 85 de León, presumen también la presunta actuación irregular de un perito valuador.

En la carpeta de investigación 9211/2022 se incluye un dictamen del arquitecto Roberto N. perito valuador del inmueble. A él lo contrataron para determinar el valor catastral.

No obstante, el documento contiene fotografías de un inmueble diferente, que no corresponde al del afectado.

Se presume que este perito quedó contratado para hacer el avalúo fiscal por el falso comprador del inmueble, Pablo Israel N, o por el abogado José N, quien presuntamente orquestó el fraude; o por el propio notario.

Se trata de un documento indispensable para concretar el traslado de dominio ante el Registro Público de la Propiedad.

El perito informó datos erróneos; es decir, no concuerda la información de la finca con las fotografías porque no corresponde a la misma.

Es por eso que la parte afectada afirma que se trató de darle legalidad a un acto ilegal. El avalúo fiscal se llevó a cabo el 18 de agosto de 2021.

Acusan a notario y abogado de fraude a ciudadano en León

Hace una semana, Periódico Correo publicó el caso de una persona víctima de fraude inmobiliario y usurpación de identidad. Este se forjó desde la notaria 85, donde se realizó la compra venta de su inmueble a través de una persona que suplantó su identidad con la copia de una credencial de elector ya vencida.

De acuerdo con el expediente, del que Periódico Correo tiene una copia, en la estructura criminal del caso se encuentra un abogado de nombre José N. Este cuenta con 16 averiguaciones previas por fraude y dos ingresos al Cereso por el mismo delito. Él es señalado de llevar a la notaría al supuesto vendedor que suplantó la identidad del verdadero dueño, y al comprador, todo para realizar la compra-venta.

Como inculpados en esta carpeta de investigación también se señalan al supuesto comprador del inmueble, Pablo Israel N. Él se prestó al engaño y no puede ser localizado desde entonces. Así como al propio notario Marcelo N quien supuestamente permitió o dejó pasar una serie de anomalías en los actos notariales. Este alude que también resultó engañado por el abogado José N, quien se había ganado su confianza.

Por ejemplo, el notario permitió que el supuesto vendedor se presentara en la notaria con una copia simple de una credencial de elector ya vencida. Además ni siquiera tuvo a la vista al vendedor en ningún momento, ni él ni ninguno de sus empleados.

Dos empleadas de la notaría corroboraron ante el Ministerio Público que el notario aprobaba los trámites del abogado José N, quien era de su amplia confianza.

Notaría 85 donde se llevó a cabo el fraude. Foto: Especial

Suman 50 procesos contra notarios en Guanajuato

Tras la denuncia en contra del titular de la Notaria 85 de León por presuntos fraudes inmobiliarios, la secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo confirmó que hay un procedimiento administrativo abierto. Con este suman 50 procedimientos iniciados en contra de notarios por presuntas irregularidades.

Al titular de la Notaría 85, Marcelo ‘N’ lo denunciaron por una de las personas afectadas por el delito de fraude y usurpación de identidad. De acuerdo con el afectado, su vivienda ubicada en Bosques del Refugio fue puesta a nombre de otra persona y que esa transacción se realizó desde dicha notaría.

Siempre que hay una queja ciudadana que viene con nosotros a presentar alguna queja con relación a la actuación de un notario. Nosotros comenzamos un proceso y sugerimos al ciudadano presentar sus denuncias en materia penal o civil y en ocasiones incluso hacemos un acompañamiento con la Defensoría Pública en estos procesos. En el caso particular ya hay un proceso iniciado y se estarán llegando a una sanción”, señaló la secretaria de Gobierno.

La secretaria de Gobierno, Libia García. Foto: Archivo

Reiteró que se tienen 50 procedimientos que se están realizando contra notarios, aunque no todos son de la misma gravedad, algunos son revisiones sencillas.

La funcionaria estatal señaló que algunos de las anomalías que se comenten es no verificar la identidad de las personas o que no consten las firmas de las personas en los actos notariales, que no haya estado la persona en el momento o que haya estado otras personas que lleven a cabo los actos que tiene que realizar el notario.

