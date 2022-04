Son varias las irregularidades detectadas en el relleno sanitario de San Miguel; la recomendación es clara, retirar la concesión de este

Roberto López / Óscar Jiménez

San Miguel de Allende .- En sólo cuatro años, el relleno sanitario de San Miguel de Allende pasó de estar al 50 por ciento de su capacidad, a no contar ya con espacio para depositar la basura.

El único relleno sanitario que posee este municipio está ubicado en el kilómetro 4.5 de la carretera a Dolores Hidalgo, en la comunidad de Palo Colorado, y actualmente se encuentra concesionado a la empresa Wink-tec S.A. de C.V.

En este sitio comenzó a operar hace poco más de 15 años, en el 2006, pero sólo se mantuvo cuatro años con un funcionamiento adecuado hasta que alcanzó el 100 por ciento de su capacidad en 2010. Posteriormente, se habilitó otra extensión en ese mismo lugar para en, promedio, sumar entre un 8 o 9 por ciento de incremento al año.

El problema se agravó ya que de 2019 a 2020 creció un 14 por ciento, y a finales de 2021 se encuentra una vez más al máximo de su capacidad, reveló el gobierno municipal en respuesta a una solicitud de información que envió Periódico Correo.

Pero existen otras amenazas…

Además de su saturación, el relleno sanitario tiene problemas graves en su manejo. Una de las celdas ya debería estar clausurada, no se hace la compactación diaria de basura, no hay tratamiento adecuado de los lixiviados ni salidas estratégicas del gas metano; todas estas irregularidades ya las detectó el área de medio ambiente en el gobierno local y la recomendación es retirar la concesión.

Alejandro Castro, director de Medio Ambiente y Sustentabilidad aseguró que no ha sido adecuado el manejo que se está haciendo del relleno sanitario, “porque podría abrirse una celda nueva, el punto es que no se han hecho bien las compactaciones, el manejo de los lixiviados, etcétera, pero sí ya está al límite de su vida útil”.

El funcionario municipal reveló que a finales del año pasado hizo un par de visitas para buscar un espacio para compostear y uno para reciclar.

“Es uno de los objetivos de la dirección, porque uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible es el consumo responsable, así como el manejo y la disposición final de los residuos; entonces estábamos buscando un espacio, visitamos el relleno y nos dimos cuenta de varias irregularidades. También la Secretaría de Medio Ambiente nos visitó en éste año y nos hizo llegar sus observaciones y recomendaciones”.

Más irregularidades

Relleno sanitario de San Miguel

Detalló que con base en la norma ambiental 083 hay varias irregularidades; por ejemplo el acceso al relleno no está libre, el drenaje pluvial tiene las alcantarillas bloqueadas por los residuos. No hay una contención de los mismos y están sueltos por todos lados, de cualquier tipo: plástico, tela papel, madera y hasta residuos orgánicos.

“Ahora que vienen las lluvias podemos tener un problema mayor porque si se tapan, la comunidad de Palo Colorado está en riesgo. Se perdió por completo la franja de amortiguamiento en el éste y el oeste del sitio; la malla perimetral está incompleta. Incluso los pepenadores entran y salen del relleno sin ninguna restricción porque la malla se perdió y no hay un control de acceso. Además, por otro lado, hay algunos accesos bloqueados justamente por los residuos”, enumeró Alejandro Castro.

Enfatizó que hay residuos sólidos urbanos tirados por todos lados, sin estar re cubiertos, “no se les da la disposición final adecuada y esto va a pegar en el sistema de captación de lluvia”.

También reveló que los lixiviados (los jugos de la basura) están por todos lados, lo que representa una contaminación al suelo, a los mantos acuíferos y al aire.

“La compactación no es la adecuada en la celda 2. La celda 1 y 2 se unieron por falta de compactación”.

Puja por quitar concesión

Relleno sanitario de San Miguel

Actualmente, en San Miguel de Allende se recolectan entre 95 y 100 toneladas de basura al día

El director de Medio Ambiente y Sustentabilidad señaló que la celda 1 ya debió haber sido clausurada y que debería estar en desuso, en la etapa de recuperación, pero que sigue abierta.

“Ha proliferado la fauna agresiva, caninos, felinos, moscas, garzas. Son animales que se van a enfermar porque van a comer basura y eso puede generar un foco de peligro”.

Reconoció no saber cuál es el manejo que se le da al bio gas, “que si no tiene un manejo adecuado, se producen incendios y en éste año ya llevamos dos; además que en el relleno no existe equipo contra incendios y de reacción inmediata, como lo exige la norma”.

También detectó que las baterías no tienen un manejo especial, tampoco la basura electrónica. Además, la báscula no está pesando, lo que no permite saber exactamente cuánta basura se ingresa.

“Nuestra recomendación es que definitivamente le retiren la concesión a la empresa Wink-tech, que es la encargada del manejo de los residuos. No es tarea fácil porque se necesitaría una empresa que al otro día entre a disponer 93 toneladas de basura al día; es un tema bastante sensible porque cambiar de empresa puede resultar peor. Lo que está, está mal, pero puede resultar peor si no lo hacemos bien planeado”.

Reconoció que no han tenido mesas de diálogo con la empresa, de la que dijo que se ha mostrado desinteresada a estos llamados

Esta empresa tiene la concesión del manejo de los residuos sólidos desde el 2017.

Un problema de todo el estado

La crisis de la basura no le es ajena a prácticamente ningún municipio. Los problemas que se enfrentan cada vez con mayor frecuencia son los de mantener el servicio de Limpia y recolección de basura en óptimas condiciones, pero especialmente el del espacio a donde estos desechos irán a descomponerse.

En abril de 2021 el representante del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de Guanajuato, Sergio Eduardo Sandoval Ávila informó que al menos en cuatro municipios urgía una solución a este problema,

Los tiraderos de Cortazar, Salvatierra, San Luis de la Paz y Tierra Blanca resultaban insuficientes. Además, detalló que al menos dos ciudades no cumplían con lo establecido tanto en la Norma Oficial Mexicana. Estos eran Dolores Hidalgo y nuevamente Tierra Blanca.

