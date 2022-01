Roberto López Arrieta

Dolores Hidalgo.- Luego de que se registrara otro incendio en el tiradero municipal, el regidor Fortino Rodríguez Cruces pidió que se agilice el trámite del nuevo relleno sanitario.

El lunes nuevamente hubo un incendio en el tiradero municipal, aunque de menor gravedad, por lo que, Rodríguez Cruces, durante la sesión de Ayuntamiento, solicitó agilizar los trámites para atender el asunto del basurero en el municipio.

“Exhorto a los directores de Obra Pública y Medio Ambiente para la atención expedita de los temas en cuanto a la clausura del actual tiradero y la apertura de la nueva celda”.

El regidor, dijo que ya hay un presupuesto destinado para esas acciones (de 6 millones de pesos) y que es necesario darle celeridad; programar una reunión a la brevedad con los directores y las comisione involucradas.

A esta, se sumó el alcalde, Adrián Hernández Alejandri, al destacar que si no se da una solución inmediata al tema, continuarán los riesgos “después no va a ser un incendio simple, podemos correr un incendio mayor. Me sumo al punto”, dijo Hernández Alejandri.

