Salamanca.- Trabajadores petroleros de la refinería ‘Ing. Antonio M. Amor‘, de Pemex , retomaron las acciones de protesta. Colocando lonas denunciaron las malas condiciones en las que laboran dentro de la petrolera y del Hospital Regional, lo que los pone en riesgo.

Además insistieron en que no hay insumos ni medicamentos en el hospital, tampoco ropa de trabajo, apoyo a vivienda; las becas no se pagan y no se les otorgan prestamos administrativos; no hay movimientos definitivos, ni contratación para transitorios por el bloqueo de plazas y otros.

Desde este jueves los trabajadores petroleros volvieron a colocar espectaculares, ahora en el acceso de la puerta 1. Los obreros insistieron en hacer público el desabasto de medicamento; el pago tardío de recetas alternas y viáticos; carencia de médicos especialistas, no se realizan estudios especializados; hay retraso de cirugías por falta de material; además de la falta de mantenimiento a las instalaciones del Hospital, falta equipo de protección personal para los trabajadores.

Se arriesgan a un accidente

En el acceso al hospital Regional de Pemex “Alejandro Castañedo Kimball”, colocaron otra lona.

“La administración de Pemex miente, en éste hospital no tenemos medicamentos, los trabajadores los compramos y tardan hasta 90 días en reintegrarnos el costo. No hay prótesis para intervenciones quirúrgicas; no hay instrumentación e insumos, no tenemos papelería para las actividades necesarias de oficina, el aire acondicionado y las calderas operan en pésimas condiciones y los sanitarios no están condiciones de higiene”.

Incluso dijeron que en el área de talleres los trabajadores han instalado tienditas abarroteras con el permiso de la gerencia con la condición de que las ganancias se destinen a la compra de insumos menores.

Los obreros coinciden en que las condiciones en las que trabajan no son las adecuadas, “se requieren que el presidente se dé cuenta de la realidad en la que estamos, en cualquier momento habrá un incidente mayor y se requerirá de más inversión, y eso sin contar la afectación a los trabajadores”, dijo un obrero del área de talleres de la refinería “Ing. Antonio M. Amor”. Protestas en RIAMA

Senador señala tiempos oscuros para Pemex

El senador José Erandi Bermúdez Méndez, informó que Petróleos Mexicanos está pasando por el peor de sus momentos, por ello las refinerías operan apenas al 50 por ciento, escasea la gasolina y no tienen recursos para mantenimiento preventivo y correctivo. Además ha informado a sus proveedores que no les va a pagar, que les entregará bonos que podrían se pagaderos hasta el 2029.

Bermúdez Méndez dijo además que en este momento no hay posibilidad de que se destine recursos para la reconfiguración luego de que Morena y sus aliados deciden la aplicación del presupuesto

El Senador dijo que en este momento Pemex, está peor que cuando estaba con Peña Nieto y dicho por los propios petroleros, y eso que en el gobierno federal pasado hubo una corrupción desmedida. Protestas en RIAMA

“Hoy las carencias alcanzan a los hospitales de Pemex, los sanitarios, la escasez de medicamentos evidencian el descuido en el que se encuentra la petrolera. Para el presidente, Pemex es la caja chica para mantener sus programas electorales y está dejando de lado las urgencias”, dijo.

