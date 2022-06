La diputada de Movimiento Ciudadana propuso la creación de una comisión para evaluar las políticas de seguridad pública de Guanajuato

Lourdes Vázquez

Guanajuato.-La diputada de Movimiento Ciudadano, Dessire Ángel Rocha propuso la creación de la Comisión Estatal de Evaluación de las Políticas de Seguridad Pública de Guanajuato. Esto a través de una nueva ley y con el fin de contar con un “centro de pensamiento o un laboratorio de ideas” que evalúe la seguridad pública en la entidad.

La legisladora destacó que la propuesta se elaboró en conjunto con el especialista nacional en políticas de seguridad, Alejandro Hope. Explicó que la comisión debe ser un organismo descentralizado con independencia técnica. Además, con base en evidencia científica evalúe la política pública en materia de seguridad.

“Queremos tener un diagnóstico riguroso. Una planeación basada en métodos científicos, una ejecución supervisada y una evaluación basada en evidencia”, señaló.

Lee también: Diputados del PAN evitan que David Martínez se posicione sobre la Prodheg

Políticas de Seguridad en Guanajuato Foto: archivo

Presupuesto para seguridad no da resultados

Dessire Ángel mencionó que no hay evidencia que permita demostrar que el incremento en el presupuesto destinado año con año a la seguridad pública; se haya visto reflejada en la baja de la incidencia delictiva o en la percepción de inseguridad.

Por ello, precisó que la comisión tendría un consejo directivo integrado por los titulares de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu), Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA). Así como un representante de cualquier organismo del sector empresarial y un miembro de la comunidad científica y académica del estado.

“Esta comisión no tendrá ninguna función operativa y no intervendrá en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tampoco tocará la ley general y la ley local. Lo que queremos es un ‘Think Tank’ público; con independencia técnica integrado por personas altamente especializadas en investigación científica”, acotó.

Serían pioneros a nivel nacional con evaluación de políticas de seguridad

Señalaron que, de crear esta comisión, Guanajuato estaría a la vanguardia y sería pionero nacional en el análisis estadístico y de datos respecto a la política de seguridad pública. Además, serviría para mejorar e impulsar acciones que demuestren tener mejorar resultados y desechar aquellas que no funcionen.

No se prevé un impacto presupuestal importante. Pues a decir de Alejandro Hope, el Coneval que tiene impacto nacional opera con 247 millones de pesos al año. Por lo que se estima que la comisión tendría “cantidades muy pequeñas”, que serían redituables para el estado.

Políticas de Seguridad en Guanajuato Foto: Lourdes Vázquez

“Las instituciones tienen que abrirse al escrutinio público, tiene que abrirse a la evaluación externa, publicar sus datos, documentar sus intervenciones. Permitir que un tercero mida y evalúe con objetividad sus procesos y resultados. Lo que propone la iniciativa es crear ese tercero; un ente público que pueda tener acceso a la información y que pueda trabajar de la mano con las instituciones, y hacer las evaluaciones de la mano y de cara a la sociedad nos diga lo que funciona y no funciona”, mencionó Alejandro Hope.

Más información: Carlos Alazraki en León responde a López Obrador: ‘de Hitler a Hitler, me gana’

Propone modificaciones en evaluaciones de control

En la sesión del pleno del congreso, el diputado del PAN, Martín López Camacho presentó una iniciativa con la que se busca que los elementos de seguridad pública y privada, se sometan a evaluaciones de control y confianza al personal cada 3 años. Lo anterior; con la intención de acreditar que cumplan los requisitos de permanencia en la corporación. Con excepción de los mandos altos, cuya vigencia será de 2 años.

El legislador dijo que son necesarias corporaciones conformadas por policías eficientes, eficaces, responsables y que estén estrictamente apegados al respeto de los derechos humano s.

Políticas de Seguridad en Guanajuato Foto: Lourdes Vázquez

Dijo que de los exámenes de control y confianza se podrán implementar acciones en caso de que se identifiquen conductas contrarias a la ley. Las cuales pueden afectar el desempeño de los integrantes de las fuerzas de seguridad pública.

“Estas pruebas no deben ser discriminatorias o invasivas. Por cada factor de medición se debe mostrar un semáforo que indique los resultados de la prueba; para dar información suficiente sobre el perfil del elemento y con ello tomar las acciones pertinentes”.

Busca autonomía para el Centro de Evaluación

Alma Alcaraz Hernández, diputada de Morena, presentó una iniciativa para reformar a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato; a fin de que el titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, sea designado a través de una consulta pública emitida por el Congreso del Estado.

También propuso que en el proceso participe el gobernador y expertos, para darle autonomía; además de que sea objetivo e imparcial al momento de evaluar y certificar a los policías.

Políticas de Seguridad en Guanajuato Foto: Lourdes Vázquez

Dijo que, al cierre del 2020, solo el 83% de los elementos policiales se habían certificado y que los municipios alcanzan un porcentaje de certificación del 77%. Mientras que a nivel estatal el porcentaje de policías certificados es del 91%.

No todos tienen el examen de control y confianza

Además, señaló que solo 34 de los 46 titulares de seguridad pública de los municipios han cumplido el examen de evaluación de control y confianza. Aunque, la norma establece que es requisito indispensable para permanecer en el cargo.

“Esta situación es una más de las causas por las cuales en esta entidad, la inseguridad ha ido en aumento. No hay profesionalización de los policías municipales y no se preocupan los directores de que se realice y se haga este examen de control y confianza. La impunidad y la ilegalidad se solapan desde las corporaciones policiales por los altos funcionarios y ante este escenario no podemos aspirar a que sean los mejores; ni los más confiables elementos a los que les estamos dando un arma y una placa”.

Además, propuso eliminar la posibilidad de que el gobernador remueva al titular del centro y que esta solo podrá realizarse por el Congreso de Guanajuaro. Esto por alguna de las causas graves establecidas en la ley.

Las tres propuestas fueron enviadas a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones para su estudio y dictamen.

MJSP