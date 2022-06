El publicista Carlos Alazraki en León aprovechó para responder los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador

Carolina Esqueda

León.-El publicista Carlos Alazraki señaló la estrategia de comunicación del presidente Andrés Manuel López Obrador como similar a la del propagandista nazi Josep Goebbels. En este sentido, ironizó el calificativo de ‘hittleriano’ que el jefe de estado lanzó contra él en la mañana de ayer.

“Es una estrategia muy vieja. Hablando de Hittler, esa la inventó Goebbels cuando era el jefe de propaganda nazi y él está haciendo lo que dijo que hagan. Entonces no sé quién es más nazista: él o yo. Yo no soy presidente ni quiero matar a nadie, ni a las hormigas las piso y él creo que ha matado a varios niños con cáncer. De Hittler a Hittler, creo que me gana fácil”, arremetió Alazraki.

Fue este miércoles cuando en su conferencia, López Obrador señaló al también conductor como uno de los opositores a él que tiene “pensamiento ‘hitleriano’”. Así, lo comparó no sólo con este dictador, sino también con Stalin o Mussolini, en razón de sus diferencias.

‘’Ya tenemos diferencias con él desde hace tiempo, es como ‘hitleriano’. Una vez lo comenté, se piensa que porque ya no existe Hitler, Stalin o Mussolini ya desapareció el pensamiento nazi, fascista, la derecho rancia española. Y no, eso existe’’, dijo.

Carlos Alazraki en León llega por Canaco Servytur

Foto: AMLO

En consecuencia, el comentario de López Obrador ha recibido abundantes críticas, empezando por la Comunidad Judía de México, que rechazó el uso de la palabra. “Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable’’, dijeron en un comunicado.

Por su parte, el publicista respondió esta mañana desde una columna el hecho y denunció que lo difamó.

Carlos Alazraki en León llegó para participar del foro Acciona que organiza la Canaco Servytur a propósito de la toma de protesta del Consejo 2022-2023.

