La mayoría del PAN impidió que el diputado morenista diera su posicionamiento sobre el informe del titular de la Prodheg, Vicente Esqueda

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La mayoría panista en el Congreso de Guanajuato impidió que el diputado de Morena, David Martínez Mendizábal, emitiera su posicionamiento en torno al informe de actividades del titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), Vicente Esqueda Méndez, pues este sería de manera personal y no como un acuerdo tomado por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Personales que preside.

Esto se dio en la sesión de este jueves, que se llevó a cabo en el Palacio de los Poderes, antiguo Congreso del Estado. Al inicio de la sesión del pleno, la diputada del PAN, Briseida Magdaleno, solicitó que se retirara el punto del orden del día.

“El posicionamiento que se presentaría ante este pleno no fue presentado a los integrantes de la comisión y en consecuencia no se contó con la posibilidad de discutirlo, existe incumplimiento por parte del presidente de la Comisión respecto a la metodología correspondiente”, señaló la legisladora del PAN.

En contra del retiro del punto, habló el propio Martínez Mendizábal, quien en tribuna acusó nuevamente censura. Afirmó que el PAN tenía temor del posicionamiento, porque “estamos empatados en las preferencias electorales, a eso si le tienen temor y porque el Partido Acción Nacional ha sido consistente en censurar a la disidencia en condiciones, en la presentación de leyes y en este caso”.

El diputado por Morena, David Martínez Mendizábal. Foto: Lourdes Vázquez

Morena acusa “temor” de parte del PAN

Insistió en que Acción Nacional teme escuchar lo que realmente dijeron las organizaciones de la sociedad civil.

El diputado morenista manifestó que las asociaciones civiles han cuestionado a la Prodheg por su carácter partidista. Esto porque no hay una definición de la política pública en la materia, porque se necesita mejor y mayor diálogo con grupos de la sociedad civil, “porque debe haber una incidencia y pro actividad en los derechos de la comunidad sexodiversa totalmente marginada, porque debe haber un mayor seguimiento a las problemáticas de niñas, niños y adolescentes, desapariciones, feminicidios, medio ambiente y migración”, dijo.

Tras una discusión, la diputada del PAN, Cristina Márquez Alcalá, dijo que no se busca no escuchar su postura; sino que no hay un fundamento legal que permita que en el orden del día se enliste la participación de un presidente de comisión. Dijo que la vía era que presentara su discurso en asuntos generales.

Finalmente, el orden del día fue modificado con 24 votos a favor y 11 votos en contra de la oposición.

