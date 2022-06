Legisladores del PAN y PRI se deslindaron del posicionamiento que emitirá David Martínez Mendizábal sobre el informe de la Prodheg

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Diputadas del PAN y el legislador del PRI, Adolfo Alfaro Reyes que integran la Comisión de Derechos Humanos, se deslindaron del posicionamiento que hará en la sesión del pleno el morenista David Martínez Mendizábal.

Esto en torno al informe de actividades del procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Vicente Esqueda Méndez. El cual será a título personal y no como acuerdo de la comisión.

Las legisladoras panistas Melanie Murillo Chávez, Briseida Magdaleno y Katya Soto Escamilla, acusaron censura, arbitrariedad e incongruencia cometidos por David Martínez.

David Martínez Mendizábal posicionamiento Foto: Lourdes Vázquez

Desconocen posicionamiento de David Martínez

Luego de una intensa discusión durante la sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, David Martínez se negó a presentar el posicionamiento que leerá el jueves.

Y es que argumentó que ya lo había hecho previo a la reunión que sostuvieron el lunes con Vicente Esqueda. Además, afirmó que él no es vocero de los integrantes de la comisión, ello ante la petición de los legisladores que se discutiera el posicionamiento y en su caso se incluyeran sus o piniones .

“Yo distingo entre ser vocero y ser presidente de la Comisión. Yo no soy su vocero de ustedes, el acuerdo es muy claro, es un mensaje del presidente de la Comisión”, dijo Martínez.

Posicionamiento debió discutirse en comisión

La metodología de análisis del informe de actividades de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) establecía que el posicionamiento sería discutido en sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

David Martínez Mendizábal posicionamiento Foto: Lourdes Vázquez

Así lo señaló el propio David Martínez Mendizábal en la sesión del pasado 1 de junio, en donde dijo “lo que platicamos aquí es que era mi responsabilidad hacer el posicionamiento. Sin embargo, yo voy a traer las líneas fundamentales del posicionamiento, las vamos a dialogar aquí. Ustedes van a ejercer su derecho de informarse y opinar y yo al día siguiente lo voy a leer”, lo cual no fue respetado por el morenista.

Y es que en reiteradas ocasiones sostuvo que el acuerdo no establecía que su posicionamiento tenía que ser aprobado por los integrantes de la comisión; que no violentaba ninguna norma y que, de ser así; asumiría las consecuencias e incluso posibles sanciones que ello trajera.

Esto generó una intensa discusión, luego de que las diputadas panistas le exigieron respeto al trabajo que habían realizado en torno al análisis de dicho informe, por lo que le pidieron que presentará el posicionamiento a título personal, pues se deslindaban de este.

“No podemos llevar un mensaje que no está discutido entre nosotros. Tiene que salir un acuerdo entre los miembros de la comisión para que usted como presidente, con todo respeto, no como vocero; sino como presidente de la Comisión dé el mensaje que aquí acordamos”, señaló Adolfo Alfaro.

Acusan censura

En entrevista, Melanie Murillo señaló que, con un posicionamiento de carácter personal, “avienta a la basura el trabajo que se estuvo realizando todo este tiempo para analizar ese informe y no nos representa. Es triste decirlo; pero no nos representa porque todos y cada uno de nosotros representamos a ciudadanos y ciudadanas”.

En tanto, Katya Soto señaló que analizarán si el grupo parlamentario del PAN, presentará su postura en sesión del pleno del congreso del jueves.

David Martínez Mendizábal posicionamiento Foto: Lourdes Vázquez

“Lo que sí es importante es alzar la voz y decirle a los ciudadanos que la postura que se dará el jueves, no nos representa y esto hay que dejarlo claro. Es una postura personal del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, no nos representa ni a Acción Nacional ni al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; es importante que sepan que su postura es propia. Echó a la basura todo el trabajo realizado. Pero, sobre todo hablamos de derechos y nos está censurando a dar nuestras propuestas en el mensaje que se dará el próximo jueves”.

‘Morena es incongruente’

Briseida Magdaleno mencionó que los miembros de la comisión han sido “violados sus derechos humanos, la incongruencia de Morena, como siempre lo han externado”.

Entrevistado por separado, David Martínez Mendizábal que la intensión de los integrantes de la comisión era censurarlo como lo han hecho en ocasiones pasadas.

“No quisieron dialogar el día de hoy, no quisieron discutir. Lo escucharon perfectamente las líneas discursivas que dije el día que vino el procurador, y es la segunda vez que me intentan censurar…Yo no estoy dispuesto a que me censure nadie, ni gente del partido, ni el Congreso del Estado ni nadie. Cómo quieren que yo venga aquí a que me palomeen las ideas. El presidente tiene ciertas facultades que estoy ejerciendo conforme a la ley orgánica”.

Sostuvo que el discurso que dará el jueves es el mismo que el lunes. En este criticó a la gestión del procurador de los derechos humanos, “sino prestaron atención pues ya no es mi bronca”.

MJSP