León .- El titular de la Procuraduría de Derechos Humanos en el estado de Guanajuato ( Prodheg ) Vicente Esqueda Méndez, utilizó su cuenta de Twitter para recordarle al nuevo consejo directivo del Sapal que la disculpa pública que quedó pendiente con los familiares de los 5 trabajadores fallecidos en la planta tratadora de aguas residuales (PTAR) Arroyo Hondo no es opcional, sino una recomendación aceptada por el anterior consejo.

“Fue lamentable el fallecimiento de 5 personas de @Sapalleon y por ello, es importante recordarle al consejo directivo del SAPAL que la recomendación del expediente 24/12-A ya fue aceptada por el anterior consejo directivo, por lo tanto cumplirla no es opcional, es de carácter obligatorio” tuiteó el ombudsperson este viernes por la tarde.

Fue lamentable el fallecimiento de 5 personas de @Sapalleon por ello, es importante recordarle al consejo directivo de Sapal que la recomendacion del exp 24/21-A, ya fue aceptada por el anterior consejo directivo; por lo tanto cumplirla no es opcional, es de carácter obligatorio. pic.twitter.com/jv7bYU2Lch — Vicente Esqueda (@vicentesqueda) March 19, 2022

“Te disculpas cuando hiciste algo mal”

La postura de Vicente Esqueda vino dos días después de la toma de protesta del consejo 2022-2024, donde Antonio Morfin fue nombrado presidente y quien en sus primeras declaraciones a la prensa descartó ofrecerle una disculpa pública a las familias de Víctor Ricardo Briseño Rangel, José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez; pese a que esta formó parte de las recomendaciones emitidas por la Prodheg.

“Tú pides una disculpa cuando estás claro que hiciste algo mal, si no pues por qué vas a pedirla. La Fiscalía no ha determinado todavía si hubo una responsabilidad o no. Derechos Humanos llegó a una conclusión pero la Procuraduría donde está el caso, no” dijo Antonio Morfín en una tensa entrevista.

Aunque los 5 trabajadores del Sapal recibieron un homenaje póstumo en el patio de la Presidencia municipal el 9 de marzo, sus familiares señalaron al día siguiente en rueda de prensa, que no habían recibido la disculpa pública por parte de las autoridades, ni se logró negociar su petición de cesar a todos los directivos por su responsabilidad en el accidente fatal, incluyendo al director de la paramunicipal Enrique de Haro Maldonado, quien fue respaldado tanto por Morfín Villalpando como por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos para continuar al frente por otros 3 años.

A esto, Sapal respondió con el siguiente comunicado:

Morena protesta contra elección de Antonio Morfín

La bancada de Morena en el Ayuntamiento emitió un comunicado de rechazo al nombramiento de Antonio Morfín Villalpando como presidente del consejo directivo del Sapal, quien podrá ocupar un asiento por 9 años consecutivos, gracias a las reformas aprobadas al reglamento de la paramunicipal la semana pasada.

El comunicado, firmado por Erika Rocha, Gabriela Echeverría y Antonio Cabrera, acusó al cuerpo edilicio del PAN de haber reformado el reglamento para permitir el “chapulineo” del presidente del SAPAL, quien durante 6 años fue vocal en el consejo como representante de la Coparmex y gracias a la reforma, pudo regresar ahora como integrante del consejo del Instituto de Planeación Municipal (Implan).

“Mediante argucias legaloiles regresa al consejo. Para poder legitimar este chapulineo, la aplanadora panista en el cabildo reformó algunos artículos, en los que suprimió la limitante temporal de máximo un periodo de ratificación para los consejeros, pudiendo así ocupar incluso vitaliciamente ese cargo” estableció la publicación.

Los ediles de Morena también cuestionaron el perfil de la mayoría de los integrantes del consejo del SAPAL, provenientes de cámaras empresariales, asegurando que serán defensores de los intereses gremiales a los que pertenecen, y no del bien común de la población leonesa.

“Los métodos y formas simuladoras de democracia que han utilizado para enquistar en el consejo del SAPAL a esos individuos nos revelan el fondo: La consolidación de su poder empresarial mediante el control de instituciones públicas, vaciándolas de su función social al servicio ciudadano” puntualizó el escrito.

