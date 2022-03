El Consejo de Sapal toma protesta en León con Antonio Morfin a la cabeza en su tercer periodo en el consejo directivo

León.– El consejo directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) rindió protesta está mañana con Antonio Morfín Villalpando en la presidencia.

La toma de protesta se realizó en las instalaciones del SAPAL a puerta cerrada, con presencia de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos y el secretario de Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona.

Posteriormente se celebró la sesión de instalación, donde por unanimidad se aprobó que Morfín Villalpando ocupe la presidencia, Alejandro Arena Barroso la secretaría, y Juan Martín Solís la tesorería.

Para Morfín Villalpando, esta será la tercera vez consecutiva que ocupa un asiento en el consejo del SAPAL, gracias a la reforma al reglamento aprobada la semana pasada por el Ayuntamiento de León, dónde se incorporó un lugar para el consejo del IMPLAN, del que también forma parte.

“Se abrió una posibilidad, algunas gentes se acercaron conmigo tanto funcionarios como empresarios y me dijeron: ‘Tienes la experiencia, te ha gustado participar ¿por qué no te pones en este?’ y por eso lo hice. No me afecta que me digan si récord Guiness o no”, dijo en atención a medios.

Desde la sesión de instalación del consejo, el presidente del SAPAL aludió al famoso registro para minimizar las críticas por su segunda ratificación. Posteriormente afirmó haber sido invitado por terceros.

“Yo desde el 2009 me jubilé, y desde entonces con Rafi Yamin me dedico a Fundación León. He adquirido una experiencia que no se tiene que quedar en mí, si puedo darle a mi ciudad. Creo que les puedo aportar todavía muchas cosas”, explicó.

“Nunca he estado en un consejo en el que yo me haya propuesto. Si vine aquí primero fue por Coparmex, Coparmex me mandó. Nunca he ido a pedir; sí estoy dispuesto a decir ¿Quién quiere mi tiempo? y me llaman”, respondió al respecto.

Además de la presidencia del SAPAL y la vocalía en el IMPLAN, Morfín Villalpando ha formado parte de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de la junta de gobierno del SATEG y del consejo de administración del Fideicomiso Empresarial Guanajuato.

