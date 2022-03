Gracias a la reforma al reglamento, Antonio Morfín Villalpando será parte del Consejo Directivo de SAPAL, pero en representación del Implan

León .- Antonio Morfín Villalpando se quedará en el Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) por tercera vez al hilo, ahora como representante del Instituto Municipal de Planeación (Implan), pese a que el reglamento establece un máximo dos periodos seguidos.

La reforma al reglamento del Sapal que estableció la entrada del Implan al consejo directivo, permitió que Morfin Villapando pueda repetir el cargo.

Por su parte, la decisión de designarlo como representante del Implan fue tomada esta mañana en sesión extraordinaria del consejo directivo, del que también forma parte como representante de la Fundación León.

De acuerdo a lo establecido en el reglamento del SAPAL para la designación de integrantes del consejo, el cargo dura 3 años y solo se puede ratificar para un segundo periodo, es decir un máximo de 6 años; la inclusión del Implan en el consejo permitirá que Morfin Villalpando pueda ostentar ese lugar por 9 años.

Antonio Morfín Villalpando ocupó dos periodos como representante de Coparmex en Sapal. La primera vez en el periodo de 2017 a 2019 y luego ratificado para 2019 a 2022.

Según algunos de los participantes de la sesión extraordinaria, la designación del representante de Fundación León no formaba parte de la orden del día, y fue añadida ya en el transcurso de la sesión como último punto a tratar, por lo que la propuesta se realizó sin haber enviado documentación ni realizar discusiones previas para definir el nombramiento.

Como justificación para que el consejero pueda repetir su asiento por tercera vez, se argumentó que en esta ocasión irá como representante de otro organismo, por lo que no se viola ningún reglamento, ya que la reforma aprobada por el Ayuntamiento la semana pasada no estableció ninguna restricción al respecto.

No se pensó que un consejero del Implan podría ir al SAPAL: síndico

El consejo de Sapal en el segundo periodo de Morfín. Foto: Archivo

El síndico José Arturo Sánchez Castellanos afirmó que la reforma al reglamento del SAPAL, que le permitirá a Antonio Morfin repetir el cargo, no fue planeada con esa intención dado que al momento de nombrar a los integrantes del consejo directivo del Implan aún no se presentaba la iniciativa ante el Ayuntamiento.

“Cuando se aprobó el nuevo consejo de Implan no se pensó que podrían ir al SAPAL, porque déjeme decirle una cosa, no se sabía todavía que iban a reformarse el reglamento del SAPAL y del Implan para mandar un consejero al SAPAL, entonces no creo que se haya hecho con esa intención desde el principio” aseguró.

Y aunque la propuesta de reforma al reglamento se presentó ante el Ayuntamiento dos semanas después de haber aprobado a los nuevos integrantes del consejo directivo del Implan, esta formó parte de las negociaciones entre el municipio y las familias de 3 de los 5 trabajadores fallecidos en la planta tratadora de aguas residuales Arroyo Hondo, para firmar un acuerdo de conciliación con el SAPAL en Justicia Alternativa.

