Ale Gutiérrez negó se negó a admitir que en el consejo de Sapal existiera un empleado de la empresa Abengoa

Carolina Esqueda

León .- La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos aseguró haber cumplido con su parte del acuerdo pactado con los familiares de los cinco trabajadores fallecidos en la planta tratadora de aguas residuales Arroyo Hondo, negándose a responder por los señalamientos de admitir dentro del consejo directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León ( Sapal ) a un empleado de la empresa Abengoa.

“Yo respondo por mis actos y los de esta administración, y por eso he actuado en todo momento primero escuchando a los familiares cercanos y tercero buscando soluciones. Las soluciones ya se dieron, yo no puedo regresar la vida de personas que murieron, eso es imposible, pero lo que sí puedo hacer, que fue lo que hice, fue cerrar la parte económica y la parte legal, y que actué en todo momento de manera clara y hoy estoy dando la cara por hechos que no fueron en mi periodo” respondió de forma tajante, sin admitir más preguntas sobre el tema.

Tras el homenaje póstumo realizado por el municipio de León, los familiares de Víctor Ricardo Briseño Rangel, José Salvador Afanador Martínez y Alberto de Jesús Silva, junto a integrantes de Acción Colectiva Socioambiental expresaron su inconformidad con que en el acto no se hubiera incluido una disculpa pública por parte de los directivos del SAPAL, ni se haya concretado el despido del director Enrique de Haro Maldonado.

Además acusaron de simular participación social dentro de la renovación del consejo directivo, aprovechando a la Asociación Mexicana de Hidráulica que no tiene sede en León, para darle entrada al ex secretario de Finanzas Juan Ignacio Martín Solís como titular y como su suplente a Julio César Sánchez Delgado, quien trabaja como responsable técnico para la empresa española Abengoa, la cual mantiene un litigio contra el Gobierno Federal por no poder construir el acueducto del Zapotillo.

La mandataria municipal se negó a responder por esos señalamientos, argumentando que ya no tenía tiempo de continuar con la atención a medios porque acudía tarde a otra reunión, tratándose de un encuentro con estudiantes del CETAC en la Sala de Cabildos.

