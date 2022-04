En algunos comercios de Apaseo el Grande, los vendedores llegan a tener que poner el precio del aguacate hasta en 100 pesos, para no perder

Daniel Moreno

Apaseo el Grande .- En Apaseo el Grande el aguacate ya llegó a los $100 pesos el kilo en algunos comercios.

Al hacer una visita por varios puntos de venta al menudeo comerciantes afirmaron que el aguacate tiene unas tres semanas con un precio a la alza y hay varios precios, pero el de 1ra calidad no se vende por menos de $90 pesos el kilo.

El propietario de una tiendita de abarrotes señaló que él se surte personalmente en el mercado de abastos de Celaya, donde, a pesar de ser cliente y comprar regularmente, la semana pasada no pudo comprarlo a menos de $90 pesos el kilo. Por lo que tuvo que ponerlo a $100 pesos, solo tratando de recuperar la inversión y sacar los costos de transporte, sin embargo, nadie se lo compró a ese precio.

“Solo compre cuatro kilos para no negarlo, pero todo lo tuve que tirar pues ya cuando se los pesaba y un aguacate costaba $35 pesos, los clientes se me echaban para atrás y lo dejaban”

El comerciante volvió a surtirse con menos cantidad porque siguen pidiéndole este alimento.

Muchos renuncian a venderlo

En otro comercio de frutas y verduras, el aguacate está a $90 pesos el kilo, la propietaria manifestó que hay un aguacate que lo pueden vender entre $70 y $80 pesos el kilo, pero no está tan bueno y luego los clientes así no lo quieren por eso mejor no lleva de ese.

Otro de los tenderos de la zona centro de Apaseo el Grande dijo que tiene un par de semanas negándolo pues está tan caro que ya saben que es muy probable que no se venda todo y se le eche a perder. Dijo que, si tuviera en la tienda, ahorita lo venderia entre $85 y $90 pesos el kilo.

Mientras tanto, en tiendas de autoservicio según variedad y calidad, el aguacate se vende también alrededor de los $100 pesos el kilo, salvo la tienda Wallmart que tiene precios desde los $79 hasta $119 pesos, solo que en Apaseo el Grande no hay sucursal.

Grupos delictivos manejan aumento

Integrantes del crimen organizado y otras empresas exportadoras a países como Estados Unidos se han apoderado del aguacate.

Mientras la valiosa fruta adquiría cada vez más popularidad, en México, los productores sufren extorsiones del crimen organizado y los taladores que cortan pinares para despejar tierras.

Y mientras activistas del país vecino se movilizan para evitarlo con un boicot, los de pueblos pequeños en México son asesinados.

Los productores en México han tenido que pagar miles de dólares por protección a pandillas de narcotráfico por cada campo de aguacates. Quienes no pagan son amenazados con terribles consecuencias.

¿Y los taquitos de aguacate?… peor

En los últimos días se ha dado un incremento desmedido en algunos productos y servicios en Guanajuato, uno de los más lamentados fue el de la tortilla. Con la pandemia y el aumento descomunal en los precios de los insumos, este alimento imprescindible queda cada vez menos al alcance del bolsillo.

En suma, fueron varios factores los que han provocado un incremento en el precio de la tortilla. El elevado precio del gas y del maíz, a su vez por el aumento de los materiales para el campo, han afectado directamente a los productores.

En cuanto al costo del gas, desde el inicio del del 2022 la Comisión Reguladora de Precios registró un aumento en el precio por kilogramo de 1.326 pesos en promedio. Sin embargo, la cifra más alta la da el saldo de enero a febrero, donde el precio se elevó 1.678 pesos, es decir, 7.9% más en promedio.

No obstante, uno de los productos que más se vio afectado por el incremento de precio en sus insumos sin duda fue el sector del pan, específicamente el caso del costo del bolillo, pero el pan dulce tampoco se quedó atrás.

Es evidente que la canasta básica cada vez se achica más y se aleja más de nuestros presupuestos. Y como en un dominó, el aumento de un precio solo llevará a una larga cadena de aumentos.

