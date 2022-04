Fueron varios factores los que han provocado un incremento en el costo del bolillo, entre ellos el precio de la harina y el gas

Guanajuato.- En los últimos días se ha dado un incremento desmedido en algunos productos y servicios en Guanajuato que han afectado directamente a comerciantes y consumidores del estado.

Uno de los casos más representativos fue el de la tortilla. Con la pandemia y el aumento descomunal en los precios de los insumos, ocasionaron un incremento de hasta dos pesos en las tortillerías.

En suma, fueron varios factores los que han provocado un incremento en el precio de la tortilla, entre ellos el elevado precio del gas y del maíz que ha afectado directamente a los productores.

En cuanto al costo del gas, desde el inicio del del 2022 la Comisión Reguladora de Precios registró un aumento en el precio por kilogramo de 1.326 pesos en promedio. Sin embargo, la cifra más alta la da el saldo de enero a fabrero, donde el precio se elevó 1.678 pesos, es decir, 7.9% más en promedio.

No obstante, uno de los productos que más se vio afectado por el incremento de precio en sus insumos sin duda fue el sector del pan, específicamente el caso del costo del bolillo.

Incluso el presidente de la Canainpa recomendó a los panaderos del estado incrementar el costo del bolillo y pan dulce para garantizar que sus negocios puedan subsistir ante el incremento exponencial que han tenido sus insumos.

Advirtió que, si los panaderos no ajustan el costo del bolillo y pan dulce, será complicado que puedan mantenerse.

Las tortas tendrán que subir

Con el precio de los insumos por las nubes, los productores no han podido evitar el incremento al costo del bolillo, lo que impacta en los comerciantes de tortas.

Tal es el caso de Don Toño, quien señala que ha mantenido sus precios para evitar se vaya la clientela. Sin embargo, de continuar esta situación, será después de Semana Santa cuando inevitablemente tendrá que modificar los precios.

Los panaderos han tenido que enfrentar un aumento de más del 50% en el costo de los insumos para sus productos. Uno de los más afectados lamentablemente es el costo del bolillo. Esto debido al costo de su elaboración.

A pesar de ser uno de los productos que más se demanda, pocos han mantenido el precio de 6 pesos la tira. En otros establecimientos han aumentado un peso. Es decir, se encuentra en 7 pesos.

Precio de la harina ‘anda por las nubes’

Rodrigo Vidal, encargado de una panadería de la zona sur de la ciudad, señaló que en el último mes el incremento en la materia prima se ha ido hasta las nubes.

El bulto de harina ronda cerca de los 750 pesos cuando hasta hace unos meses se encontraba en menos de 400 pesos.

“El huevo, la manteca, todo aunque sea un peso o unos centavos ha subido. Nosotros no podemos hacer lo mismo con el producto también para no afectar a las familias. Así seguimos hasta donde aguantemos algunos, pero otros compañeros sí lo han hecho”, lamentó.

El incremento del bolillo también ha impactado a los comerciantes de tortas, como a Don Toño Gómez, quien se dedica a este giro desde hace 25 años en el jardín principal. Señaló que nunca había vivido una crisis como la situación actual, además del costo del pan también de las carnes frías en más del 50%.

“Les digo a los clientes que voy a subir las tortas, pero luego luego me dicen que entonces ya no van a venir, por eso he aguantado. Dicen que por la guerra suben los precios. Yo no sé qué tenga que ver, pero la situación está difícil. Yo voy a esperar hasta que pase Semana Santa, y si sigue así no voy a tener más remedio”, resaltó.

La birria tampoco ‘se salva’

El aumento paulatino y los precios del gas genera afectaciones en el sector industrial y de servicios que dependen de este energético. No obstante, también impacta en los bolsillos de las familias que han sufrido perdidas a lo largo de 2 años durante la pandemia ocasionada por el covid-19.

Algunos comerciantes locales aseguran que han tenido que incrementar los precios de sus productos ante el incremento de la materia prima, incluyendo el gas LP.

Uno de ellos es don José Cendejas, un birriero tradicional en el municipio de Pénjamo y que tiene más de 40 años dedicándose a la preparación de alimento para consumo humano.

Señaló que el aumento paulatino del gas LP efectivamente es un problema para el sector alimenticio. Sin embargo, señaló que este incremento se traslada al cliente final. Es decir, con el encarecimiento de los productos que recibe finalmente el usuario.

No obstante, dijo que el incremento del combustible afecta de manera directa los bolsillos de las familias de Pénjamo y la región, pues es indispensable para las labores domésticas.

“Nosotros ya no usamos boiler. Tenemos calentador solar. Solamente usamos el gas para cocinar. Un tanque nos rinde entre 4 y 6 meses. La última vez que lo compramos no sorprendió encontrar el tanque a casi 800 pesos”, explicó el entrevistado.

Amas de casa también sufren

En el mismo sentido se pronunció Rosalva Morales, ama de casa, quién aseguro que ella utiliza el gas LP para la estufa, para el boiler y para la secadora de ropa.

Pasó de gastar 2500 al semestre en gas, a gastar casi 3 mil 200 pesos. Esto debido a los incrementos que ha sufrido en los últimos meses este combustible.

Los precios del gas LP en Guanajuato y México continúan su ascenso por kilogramo y litro en este mes de abril. Así, para esta primera semana, el aumento a comparación del mismo periodo de enero es de 3.978 pesos en promedio, lo cual es un 18.73% más caro.

