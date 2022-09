Este fin de semana se registró un alza en el precio de la cebolla, en casi un aproximado del doble de su precio

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- El costo de la cebolla registra un aumento considerable en Guanajuato capital. De costar hace una semana entre 12 y 20 pesos el kilogramo, ahora se comercializa entre los 39 y 45 pesos.

En el popular tianguis de la Sauceda, los comerciantes venden tres cebollas en 10 o 15 pesos, para que la gente compre. Asimismo, vendedores de menudo y birria de esta demarcación local se han visto afectados en sus ventas.

Entérate también de: Alza de precios en Salamanca aprieta los bolsillos de las familias

Foto: Alejandro Sandoval

Ahora le ‘echan’ poquito menos los comerciantes

En general, estos comerciantes de comida no pueden dejar de servir cebolla a sus clientes. Por ello, ahora le ‘echan’ poquito menos.

“Yo la compraba a 12 pesos el kilo. Ahorita ya está a 40. A todos nos afecta, nosotros nos echamos aquí casi diez kilos por semana”. Comentó un vendedor de menudo y birria en el acceso a La Sauceda.

Una comerciante de menudo de la calle Santa Fe de Guadalupe donde se instala el tianguis, comentó que sí es notorio el aumento en el precio de cebolla en Guanajuato.

Para leer también: Inflación en Guanajuato ‘golpea’ a restaurantes mientras canasta básica no para de subir

Foto: Alejandro Sandoval

Aumento de poco más del doble

“La cebolla está a 38 el kilo, regularmente está en 18, 35, dependiendo. No solo es la cebolla, es todo. No puedo negar la cebolla, la gente no me perdona eso, tengo que darles una bolsita de verdura, aunque sea. Si afecta el aumento”, comentó.

Conforme uno recorre el tianguis, los vendedores de verduras ofertan tres cebollas entre 15 y 20 pesos. Esto para intentar que sus productos se vendan a pesar del aumento drástico al precio de cebolla en Guanajuato.

“[El kilo de cebolla está] en 3 por 10 pesos, es casi medio kilo.” Calcula un comerciante, al tanteo, sobre tres pequeñas cebollas que ya están en bolsas de plástico. En el mercado de Gavira en Guanajuato capital, los vendedores de menudo también registran afectación por el aumento de la cebolla, que expendios de la zona centro llegó a los 45 pesos.

Continúa la afectación a los productos básicos

Al inicios del mes de septiembre, Periódico Correo señaló que tan solo en el mercado de abasto, los precios se elevaban cada vez más.

Foto: Alejandro Sandoval

Cuando antes comprabas kilos de fruta y verdura, frijol o huevo ahorita ya compras medio”, así es la forma de ahorra de las amas de casa que acuden a la Central de Abastos en León para encontrar productos más baratos.

Por si no lo leíste:

bc