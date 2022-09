La inflación en Guanajuato ha obligado a restaurantes a buscar alternativas en la preparación de sus productos

Staff Correo

Con información de Nayeli García y Jazmín Castro

León.- El alza en el costo de las proteínas ha sido un golpe certero en el sector restaurantero. El cual ha visto obligado a ser creativo y buscar alternativas en la preparación de los productos, comentó el presidente de la Canirac, Sergio Santos.

“Estamos viviendo el impacto de la inflación más alto que hemos tenido en los últimos 20 años, sobre el 8% . Es una situación que nos ha impactado, no solo en el sector restaurantero sino en todos los nichos del mercado y que tiene que ver con la industria”, señaló.

Foto: Eduardo Ortega

Proteína escasea ante inflación en Guanajuato

Comentó que ahora los restaurantes tiene que verse más creativos a la hora de diseñar sus menú y productos. A fin de buscar alternativas de alimentación sin bajar la calidad y el sabor de sus platillos. Y es que aquellos que contienen alguna proteína han tenido que sufrir incrementos de entre el 3 y 4 por ciento su costo.

“El tema de la proteína que es el que han subido más y el restaurantero tiene que ser más innovador y versátil para poder sostener los precios”, indicó.

Pese a esta situación, indició que las ganancias no han ido a la baja, pues se han movido, es decir incrementaron los costos entre el 3% y 4%, sobre todo aquellos que venden proteínas.

Foto: Eduardo Ortega

La canasta básica sigue a la alza

“Cuando antes comprabas kilos de fruta y verdura, frijol o huevo ahorita ya compras medio”, así es la forma de ahorra de las amas de casa que acuden a la Central de Abastos en León para encontrar productos más baratos.

Joana N, es vecina de la colonia San Miguel. Dice que toma el camión en el bulevar Hermanos Aldama y se va a la Central de Abastos porque se ahorra hasta 80 pesos o un poco más, a diferencia de comprar en la ‘tiendita’ que está por su casa.

Foto: Eduardo Ortega

Aunque reconoce que los precios también en este mercado han incrementado, “no se compara con cinco años atrás donde me iba hasta en taxi porque iba bien cargada de cosas, (…) no ahorita ya con una bolsa y me regreso en camión”, y aseguró que antes le daba pereza andar en transporte público y mejor compraba en los tianguis o mercados como el ‘Carro Verde’ su mandado, “pero ahorita me aguanto la flojera, me vengo una o dos veces a la semana con una amiga en el camión vamos platicando y así nos ahorramos porque ya llevamos la mitad de todo”, explicó.



Brenda, es su vecina y también acude al Central de Abastos, “hay precios como el aceite que esta igual que en la tienda, un peso o dos más barato aquí. Pero venimos por la verdura y la fruta, para que llenen la verdad, porque pura carne no”, mencionó.

Foto: Eduardo Ortega

Se deciden por opción más económica ante inflación en Guanajuato

Y es que Joana compró medio kilo de zanahoria, nopales, papa, jitomate, tomates, chiles serranos, una papaya y plátano y fue casi 250 pesos, no llevó más fruta porque la manzana está entre los 30 y 44 pesos el kilo. Pero en una tienda quizás hubiera pasado de los 300 pesos.

Por su parte, Jaime N vendedor de esta sitio, indicó que los consumidores sobre todo las amas de casa han recortado su lista, piden menos cosas, “si bajaron, porque ahora te piden por piezas, se llevan tres chiles morrón, dos aguacates, cuando el limón está hasta en 24 pesos y bajo, llevan poco”, indicó.



La fruta es la que está subiendo de precio y no baja de precio, por el contrario cada vez está cara sobre todo la manzana, la uva, el kiwi que su precio rebasa los 90 pesos el kilo, mientras que la papaya, el plátano y otros frutas están por llegar a los 50 pesos el kilo.

Foto: Eduardo Ortega

