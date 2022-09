A raíz de la reactivación económica por la pandemia, se registró un incremento de vendedores ambulantes que no están regulados y generan competencia desleal para los comerciantes establecidos de la zona

Jazmín Castro

León.- Crece el número de vendedores ambulantes en la Zona Piel y se tienen detectados más de mil entre regulares e irregulares.



Desde la oficina del representante de la zona piel, Eduardo Bujaidar, se reportó que son mil comerciantes en la vía pública. La pandemia por la COVID-19 propició que cerraran varios locatarios sin la esperanza de volver abrir.

Lee también: ‘Paracaidistas’ acechan colonias de León; dueños intentan proteger sus casas



Asimismo comerciantes establecidos están inconformes porque, con la reactivación económica, comenzaron a llegar vendedores de otros estados. Esto genera competencia desleal porque no tienen permiso de venta. Así lo explicó Cristian ‘N’, uno de los comerciantes de la zona. Por este motivo, los comerciantes de la zona buscan alternativas para la regularización de ambulantes León.

“Vemos que cada vez hay más personas vendiendo en la calle y sabemos que no tienen permiso porque los ambulantes tienen su lugar definido para vender siempre. Los otros están en constante movimiento. Hoy los puedes ver aquí, mañana en otro lado. Pero lo raro es que siempre traen mercancía y los de comercios hacen operativos y no se las quitan”. Por lo anterior, acusó que podrían estar coludidos con los comerciantes irregulares.

Buscan una solución para regularización de ambulantes León

Y es que no ha sido fácil para muchos locatarios regresar a la actividad económica. Sobre todo porque siguen teniendo deudas que no han logrado subsanar. No obstante, con el crecimiento en los ambulantes y los promotores de venta conocidos como ‘coyotes’ ven un crecimiento desmedido. Temen que más adelante se genere una competencia desleal por la falta de control en la zona piel.

Y es que algunos de ellos ofrecen los mismos productos que se comercializan en un local. Pero sin pagar todos los servicios que implica el estar establecidos. Por lo anterior, buscan la intervención del gobierno leonés pues alegan que al menos en cada calle hay uno o más vendedores ambulantes.

Por si te lo perdiste:

bc