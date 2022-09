En colonias de los límites de León, como Brisas del Campestre o Valle de Otates, los paracaidistas son una amenaza que acecha constantemente

León.- Las puertas y ventanas de uno de los departamentos del fraccionamiento Valle de Otates están tapados con tabiques y cemento. Justo frente a este, hay un circuito encerrado con malla ciclónica. Los dueños quieren evitar la llegada de más paracaidistas, y es que este lugar duró varios años en ruinas y abandonado. Hoy intentan rescatarlo.

Valle de Otates está ubicado sobre el bulevar La Luz, pasando el Eje Metropolitano. A lo lejos se ven un montón de apartamentos blancos, muchos de ellos sin puertas ni ventanas. El vigilante informó a Periódico Correo que la mayoría ya están habitados. Afirma que hace aproximadamente seis meses cerraron el fraccionamiento y lo están remodelando.

Las familias hicieron de los departamentos lo que parece una colonia popular. Hay tendederos afuera de sus puertas y muchos no tienen luz eléctrica, así que se ‘cuelgan’ de uno de los medidores.

Uno de los vecinos contó que los dueños ya no pueden sacar a los “paracaidistas”, personas que invaden casas abandonadas. Las familias que habitan Valle de Otates son de bajos recursos. Se desconoce cuántos de ellos son paracaidistas.

Intentan recuperar el fraccionamiento

Hace aproximadamente cuatro años, estas casas estaban en penumbras y en mal estado. A la orilla del bulevar, significaban un camino oscuro a Villas de San Juan.

Apenas hace unos meses, los dueños trataron de rehabilitar el fraccionamiento, que es un desarrollo de la constructora Robsan RZ.

Las casas miden desde 45 metros cuadrados. Tienen dos recámaras, un baño completo, sala comedor, cocina, patio de servicio, área de estacionamiento, un tinaco propio de 650 litros y todos los servicios. Así lo anuncian en sus folletos.

Sin embargo, en el recorrido se observó que los vecinos de “cuelgan” de la luz de un medidor, ya que no todos los departamentos cuentan con electricidad.

Los dueños temen que lleguen más paracaidistas. Por ello cerraron el circuito con malla ciclónica. En uno de los departamentos taparon con tabique y cemento la puerta y ventana para evitar el paso de personas.

¿Por qué no tuvo éxito Valle de Otates?

El fraccionamiento Valle de Otates se ubica al sureste de León, una zona a la que se expande poco a poco. Ahí se encuentran a poco tiempo el Puerto Interior, la base de transferencia Delta, centros comerciales, hospitales y universidades. Sin embargo, Valle de Otates siempre estuvo abierto, lo que provocó la llegada de personas indigentes, familias de bajos recursos o pandillas.

Paracaidistas arruinan sueños en Brisas del Campestre

La ilusión del matrimonio y un hogar era el sueño de Alejandra y Juan. Pero sólo consolidaron lo primero, pues su casa resultó invadida por una familia de ‘paracaidistas’ en Brisas del Campestre desde hace un año. Ahora buscan orientación para poderlos sacar.

“Suena a chiste pero íbamos a llevar unas cosas y primero dejamos a un perro que era mío. Era por tres días pero le pusimos agua y comida, y cuando llegamos al tercer día, ya había una familia y hasta el perro se quedaron”, comentó desilusionado Juan.

Desde hace más de un año, Correo documentó la inseguridad y la invasión que se daba en esa zona de la ciudad. Entonces los vecinos reportaron que no pueden dejar sus casas solas porque los mismos lugareños se meten a robar.

“Porque platicando con otros vecinos nos comentaron que estas personas andan en las calles para checar donde se meten y luego más cuando tienen más abandonados los departamentos. (…) Imagínate, solo nos descuidamos tres días y de eso ya pasó un año, porque estas personas son agresivas y no se quieren salir”, indicó.

La pareja renta una vivienda y dijeron buscarán a un abogado para tratar de sacar a los paracaidistas de su casa.

“Porque no entienden razones. Ya ni me abren la puerta o me amenazan”, platica.

Ellos no son los únicos que padecen este problema que tiene años. Al ser una colonia de las más alejadas de León, algunos propietarios ya no volvieron, a otros les desmantelaron su casa y otros aprovecharon para instalarse sin permiso, dejando en la incertidumbre a los que gastaron sus ahorros para tener un hogar.

En 2023 rematarán 30 mil casas abandonadas en León

El director del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Rafael Pérez, informó que rehabilitarán y rematarán 30 mil casas en León en 2023.

Estas se encuentran en situación de abandono, pero aun en condiciones de remodelación.

Las principales colonias intervenidas serán Villas de San Juan y Brisas del Campestre.

En León hay 60 mil casas abandonadas, pero este plan solo contempla a 30 mil viviendas viables. El Municipio, el Gobierno del estado e Infonavit trabajarán en el tema para vender estas casas a un precio bajo a personas en busca de un patrimonio.

