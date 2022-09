El alza de precios en los productos de la canasta básica ha mermado los ingresos de las familias en Salamanca, pues el salario mínimo no sube

Cuca Domínguez

Salamanca.-Ante la alza de los precios de los productos de la canasta básica y en los servicios, el salario mínimo se ha pulverizado. Así lo aseguró el secretario general de la FROC-CTM Salamanca-Valle de Santiago, Víctor Solís Almanza.

“Esta situación ya la veíamos venir. Aunque las empresas han hecho esfuerzos por apoyarnos, por ejemplo, en esta temporada con la entrega de útiles escolares o becas para los hijos de los trabajadores. Pero ni así alcanza; con esta situación podemos decir que igual que otras familias, estamos sobreviviendo y tratando de darle la mejor educación a nuestros hijos…Con los salarios que tenemos el promedio de la población y siendo muy positivos podemos pensar que todavía nos alcanza para un 60, 70 por ciento de lo que alcanzaba antes y eso buscando las ofertas. Porque no debemos de olvidar que nos afectó la pandemia. Los que se quedaron en casa hicieron un gasto en aparatos como teléfonos, computadoras y demás, así como la contratación de servicios como internet y creo que la mayoría sigue teniendo esa deuda”, precisó.

Alza de precios en Salamanca Foto: Cuca

Regreso a clases provoca más gastos

El líder obrero destacó que ahora con el retorno a clases presenciales llegó otro gasto. Ya que los padres de familia destinan recursos a uniformes, útiles, lonche, transporte y otras cosas que se habían ahorrado. Además, conforma avanza el grado académico aumenta el gasto, lo que impacta directamente en los bolsillos de las familias.

“Antes había la opción de comprar casi todo nuevo porque alcanzaba, ahora muchas familias en lugar de comprar zapatos, los mandaron reparar o lustrar para no gastar en algo que pueda afectar lo básico como la comida. Porque se puede bajar la calidad de lo que se come. Pero no se puede evitar, porque la alimentación es básica”.

Alza de precios en Salamanca Foto: Cuca

Respecto a la canasta y el alza de los precios dijo que se ha dado en todos los productos, algunos en menos o mayor proporción. Aunque todo es más caro y reconoció la habilidad de las personas que administran el hogar para encontrar los mejores precios.

