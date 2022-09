El presidente municipal de Salamanca buscan generar nuevas inversiones con Corea del Sur para desarrollar parques industriales y habitacionales

Cuca Domínguez

Salamanca.- El presidente municipal, César Prieto Gallardo, anunció que se está buscando de manera directa atraer inversiones para Salamanca. Por ello, se está trabajando en proyectos con representantes del gobierno de Corea del Sur e incluso de ser necesario estará viajando a aquel país, con sus gastos pagados por su cuenta. Pero además sostuvo una reunión con el empresario Juan Carlos González Ochoa del grupo SINOW. El inversionista desarrolla parques industriales y habitacionales.

“Los empresarios de México están abiertos a participar, obviamente también vamos a buscar la participación extranjera, también fui a una dependencia del gobierno de Corea del Sur, que está en México, también para traer inversiones; posiblemente si se da que aprueben el proyecto que se está presentando, pudiéramos ir a Corea, pagando yo mis gastos. No voy a pedir que me pague el municipio mis gastos, serían 3 días, pero dependerá si el proyecto que se está presentando se aprueba; ya pasó el primero filtro; es un proyecto de inversión, es un proyecto económico; que traerá beneficios y empleos a Salamanca”, precisó.

Foto: Cuca Domínguez

Prieto Gallardo dijo que lo que llegue a Salamanca tendrá que cumplir con las normas establecidas. Se le dará todas las facilidades, que no se le trabe nada a nadie. Pero sobre todo que cumplan con el tema ambiental y social. Siempre buscando que los empleos se generan, las oportunidades se den y sean para la gente local.

El grupo SINOW está interesado en invertir en Salamanca

“Por ejemplo ellos realizan desarrollos habitacionales a costo muy bajo que permite que la gente pueda acceder a eso. Hoy un fraccionamiento privado en Salamanca sale en 3 mil 500, 4 mil pesos el metro cuadrado. Y lo que queremos es que más gente tenga posibilidad de acceder a un espacio digno con todos los servicios”.

Foto: Cuca Domínguez

“Esta persona tiene intenciones de buscar donde poder invertir. Nosotros estamos viendo la manera de apoyar. Además, en lo personal, he dicho que quiero una reserva territorial propiedad del municipio para que las próximas administraciones convenzan alguna empresa de invertir, tengan donde ponerlo; hoy nos vemos en la penosa necesidad de pedirle a particular un terreno y lo quieren vender a 2 mil pesos metros cuadrado y así nunca se va a invertir, Salamanca no hemos tenido esa visión, y ahora vamos a planear lo que técnicamente debe de ser, no al capricho mío”, precisó.

