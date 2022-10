Al menos 70 policías despedidos de Irapuato se quejarán ante Derechos Humanos. Además dicen que ahora tienen menos oportunidades laborales

Nayeli García/ Nancy Venegas

Irapuato.-Los elementos de la Policía Municipal de Irapuato dieron de baja de forma masiva interpondrán denuncias laborales por despido injustificado. Además, 70 de ellos presentaron quejas ante Derechos Humanos.

Y es que, aunque no buscan quedarse al interior de la corporación, exigen un pago justo y que no los tachen como policías malos. Este miércoles tenían prevista una manifestación, pero los policías mejor buscaron asesoría jurídica.

Lee también: Dan de baja a más de 100 policías en Irapuato con ayuda de la Guardia Nacional

Policías despedidos de Irapuato Foto: Eduardo Ortega

Lo anterior para presentar las demandas correspondientes y que puedan exigir un pago justo. Pues comentaron que el martes por la tarde las autoridades municipales los contactaron para una negociación, lo que da pie a la posibilidad de que incrementen el pago que recibirían por su baja.

‘No cumplían con los requisitos’: secretario de Seguridad Ciudadana

El secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides, señaló que el despido se debió a una reestructura de la corporación y porque no cumplían con los requisitos para seguir en ella. Sus declaraciones provocaron molestia entre los elementos, quienes aseguran que nunca les explicaron el motivo de la baja o del término de comisión.

Foto: Eduardo Ortega

Algunos de ellos, indicaron que tienen más de 30 años como policías y que están preparados con diversos cursos que la misma corporación impartió, así como capacitaciones y certificaciones. Otros tienen preparación militar y otros más eran parte de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE). Por esa razón dicen que no les pueden decir que no cumplen con el perfil.

Niegan nexos con la delincuencia organizada

De igual manera, los policías negaron tener nexos con algún grupo de delincuencia organizada. También dicen que ahora se les dice que el despido fue porque tenían muchas faltas, incapacidades y permisos sin razón.

Policías despedidos de Irapuato Foto: Eduardo Ortega

A su vez contaron que con el despido sus oportunidades laborales se redujeron. Algunos por la edad y otros más porque dejaron sus trabajos como custodios de los Ceresos para irse a la Policía Municipal de Irapuato.

Esto porque se gana más y tanto el sueldo como las prestaciones fueron falsos, pero ahora no pueden regresar a ser custodios, ya que no aceptan a ex policías. Por lo anterior, aseguraron que la decisión de la SSC se debe a una falta de estrategia interna y la posibilidad de que se instale el mando único en Irapuato.

Más información: Exigen salida de la directora de Educación en Irapuato por irregularidades en apoyos

‘Despido masivo obedeció a exigencia de la ciudadanía’: Alfaro

La alcaldesa, Lorena Alfaro García , confirmó que el cese de 100 policías obedece exclusivamente a la reestructura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y como respuesta a la exigencia ciudadana de una corporación eficiente y confiable.

Policías despedidos de Irapuato Foto: Eduardo Ortega

“El tema se debe a una reestructuración al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los elementos van a ser finiquitados conforme a ley, tendrán garantizados absolutamente todas sus prestaciones de ley. Esto obedece a una exigencia de los ciudadanos para dar resultados en materia de seguridad y de construcción de paz…Los mismos ciudadanos nos están pidiendo resultados; policías que sean comprometidos con su trabajo, confiables, cercanos, que estén motivados, que tengan buena actitud para poder tener una policía de proximidad ciudadana”, dijo la presidenta municipal.

Alcaldesa asegura que no habrá más bajas

De los 100 policía que despidieron, solo 33 firmaron los documentos para su baja. Sin embargo, Alfaro García comentó que de momento son los únicos despidos que se contemplan en la corporación.

Aunque seguirán las evaluaciones del desempeño. Asimismo, negó que esas bajas implicarán un riesgo para la operatividad.

“Estos eran los despidos que por el momento se están contemplados, salvo los que de manera orgánica y en esa evaluación permanente a la que estamos expuestos absolutamente todos los servidores públicos…Es importante también mencionar que se mantiene la coordinación efectiva con los otros órdenes de gobierno y sobre todo la permanencia y continuidad en nuestra academia, justamente para el reclutamiento de nuevos policías para nuestra corporación”.

Por si te lo perdiste: Buscan nuevo terreno para CAISES Irapuato, pero aún falta petición formal

Bajas en la Policía Municipal divide a los empresarios

La baja 100 policías de Irapuato provocó reacciones divididas entre los empresarios. Pues mientras que algunos respaldaron las decisiones de la alcaldesa, a otros les preocupa qué pasará con la seguridad.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato (CCEI), Juan Francisco Martínez Arredondo, dijo que toda decisión se tome para mejorar y reforzar la seguridad de Irapuato la respaldar. Incluso si eso implica una militarización de la ciudad con la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército.

El empresario dijo que no le provoca incertidumbre ver disminuida la fuerza policial, ya que existe coordinación con las fuerzas armadas y con el Gobierno del Estado, a través del Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Todo es un reflejo de que la corporación no está bien

Mientras, el delegado de la Canacar en Irapuato, Rodolfo Muñoz Villavicencio, sí manifestó inquietud por lo que sucedió. Esto debido que considera que 100 bajas de un día para otro, significa que las cosas no estaban bien.

Policías despedidos de Irapuato Foto: Eduardo Ortega

“La idea de que los elementos de la Policía Municipal fueron despedidos por tener algún vínculo con la delincuencia, si ese fuera el caso, es muy delicado y preocupante. Y, por otro lado, la fuerza operativa de la corporación se ve disminuida y queda la duda de qué va a suceder con la seguridad de la ciudad y quién se hará cargo de ella”.

MJSP