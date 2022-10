Se está trabajando en el proyecto para que una vez que se tenga acercarse a la alcaldesa Lorena Alfaro García y el Ayuntamiento y hacer la petición formal

Nayelí García

Irapuato.- El secretario reconoció que aún no realiza la petición formal de un terreno al Municipio de Irapuato debido a que la SICOM se encuentra realizando un dictamen sobre el CAISES Colón y se está trabajando en el proyecto ejecutivo para que una vez que se tenga acercarse a la alcaldesa Lorena Alfaro García y el Ayuntamiento y hacer la petición formal.

Para reemplazar el CAISES de Colón que da atención a más de 136 mil personas de la mancha urbana de Irapuato se requiere un terreno de una hectárea de dimensión, pero que no esté en zona de fallas geológicas, especificó el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez.

Para leer también: CAISES Colón en Irapuato no tiene reparación; buscarán un nuevo terreno: SSG

Foto: Eduardo Ortega

Costo de inversión: 40 mdp

Para este proyecto, incluso la Secretaría de Finanzas ya cuenta con un presupuesto de poco más de 40 millones de pesos. Esto se invertirá en la construcción de un nuevo centro de salud con la capacidad suficiente para atender a este sector de la población. Actualmente recibe servicio en las antiguas instalaciones de Torres Landa y otra parte en el CAISES Benito Juárez, tras el cierre definitivo del CAISES Colón.

“La especificación técnica es de un terreno de una hectáreas y aquí lo que nos preocupa para que no vuelva a pasar esto es que esté fuera de las fallas geológicas, que es lo que no está constando un poco más de trabajo, porque en esta zona de Colón no hay una zona de esa dimensión y tenemos algunos ofrecimientos”, indicó.

Preocupan fallas geológicas

Y es que aunque la solicitud formal no ha sido presentada al Municipios, el secretario aseguró que sí se ha platicado con la alcaldesa de Irapuato. Por lo que la SSG y la SICOM por el momento se están ocupando de la parte técnica para buscar un terreno adecuado. Tener el proyecto ejecutivo listo para ahora sí, pedir en donación un terreno al Gobierno de Irapuato.

Foto: Especial

Lee más de: Por daños en infraestructura, CAISES Colón se mudará al de Torres Landa en Irapuato

Cabe recordar que hace más de cinco meses, el CAISES Colón tuvo que ser cerrado debido a grietas y daños en su infraestructura que ponía en riesgo a los 136 mil 811 personas que se atendían en ese lugar. Ya que se da servicio a más de 82 colonias de la zona urbana de Irapuato.

Por si no lo leíste:

bc