Las instalaciones del Caises Colón en Irapuato ya no pueden ser utilizadas por el riesgo que representan, advirtió el secretario

Irapuato .- Las instalaciones del Caises Colón ya no se podrán utilizar para edificios públicos por el riesgo que representa para el personal que ahí laboraba. Así lo sentenció el secretario de Salud, Daniel Díaz. Dijo esperar la donación de un terreno de al menos una hectárea para remplazar este centro que atiende a más de 137 mil habitantes de Irapuato.

A más de un mes de que los servicios del Caises Colón tuvieron que mudarse al antiguo edificio del CAISES de Torres Landa debido a grietas detectadas en el edificio, la SICOM y Protección Civil emitieron el dictamen final del inmueble. Señalaron que ya no puede ser reparado ni utilizado ante las fallas geológicas que cruzan por ahí.

“Se tiene que hacer un trabajo de coordinación para donar el terreno y el costo es de 40 a 45 millones de pesos y hacer un centro de salud nuevo. Será en sustitución una vez que esté el proyecto terminado y el recurso se puede llevar alrededor de 18 meses su construcción”, comentó Daniel Díaz.

Urgen a conseguir terreno

Dijo que ante esta situación ya no es necesario convencer ni al gobernador Diego Sinhué Rodríguez ni a la alcaldesa Lorena Alfaro, ya que es imperante que se pueda sustituir el Caises Colón en la zona en donde estaba anteriormente. Aunque el personal trabaja en las viejas instalaciones del CAISES Torres Landa, el espacio no es suficiente y además no está ubicado dentro de la zona de atención.

El secretario estimó que se necesita al menos una hectárea para poder construir un CAISES nuevo. Están a la espera de que el municipio presente las opciones para su revisión por parte del SICOM y la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG).

Lo complicado, dijo, es que la zona urbana ha crecido mucho y es díficil ubicar terrenos de esa dimensión por el área en donde estaba el centro de salud. Sin embargo, es necesario por la atención y demanda que se tiene de los servicios de salud.

El Caises Colón atiende a la población de 82 colonias de la mancha urbana, 136 mil 811 personas, de las cuales 56 mil 217 son responsabilidad del ISAPEG, en el que se ofrecen 44 mil consultas anualmente durante pandemia y lo doble cuando no hay pandemia.

Sin embargo, estimó que este año debe de quedar concretada la donación del terreno, para poder iniciar con la planeación y su pronta construcción.