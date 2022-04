Con 22 colaboradores municipales, la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas sería la primera en llegar al estado

Nancy Venegas

Irapuato.- Con 22 colaboradores municipales, entre policías, elementos de Protección y monitoristas del Cecom , Irapuato será la primera ciudad de Guanajuato en conformar la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

“Estamos cumpliendo no solamente a los tres meses sino mucho antes de que se concluyan. Soy una convencida de la importancia de acompañar a las familias en este flagelo que ellos tienen por no tener a sus seres queridos cerca de ellos. No encontrarlos o no saber qué ha pasado con ellos. En esa convicción personal que tengo es que he instruido a particularmente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a que aporten todo el respaldo a que les den todo el acompañamiento profesional”, dijo la presidenta municipal Lorena Alfaro García.

Fue en enero pasado cuando la alcaldesa acudió con los representantes de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas ‘A tu encuentro’, ‘Hasta encontrarte’ y ‘Una luz en el camino’. Ahí se comprometió a atender una de sus demandas la conformación de la Célula Municipal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Termina curso de capacitación

Este viernes terminó el primer curso de capacitación avalado por el Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.

La alcaldesa compartió para Correo que inicialmente esta célula la integrarán 22 colaboradores del Municipio. 15 de ellos son policías, 2 elementos de Protección Civil y 15 monitoristas del Cecom. Todos ellos aprendieron con este primer curso respecto a los protocolos de Búsqueda de Personas Desaparecidas, resguardo de hallazgos como primeros respondientes y la agilización en la respuesta a las peticiones de apoyo en dichas labores.

A futuro, esta célula municipal podría incrementarse de acuerdo con las necesidades que se presenten.

Además, los talleres y cursos de capacitación no terminarán, pues el gobierno estatal se comprometió a especializar a los miembros de estas células.

Entre las ventajas de esta Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas se encuentra que el protocolo de atención inicia con una llama realizada al sistema de urgencias 911. O bien al momento de que se localice un hallazgo, sin necesidad de que se presente una denuncia como ocurría anteriormente.

Además, el gobierno municipal no ha centrado el apoyo a los familiares de personas desaparecidas sólo en las cuestiones de búsqueda. Alfaro García comentó que son atendidos por personal del centro de atención a víctimas, proximidad social y desarrollo social.

