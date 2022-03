Mientras aumentan los desaparecidos en Guanajuato, la FGE reporta que cuatro de cada diez personas reportadas son menores

Guanajuato.- Los reportes de personas desaparecidas siguen en aumento en el estado de Guanajuato. Datos de las autoridades indican que este fenómeno creció en más del 30 por ciento durante el último año.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ( FGE ) proporcionados a través de una solicitud de información realizada por Periódico Correo, al cierre del 2021 en la entidad se tenía el registro de 2 mil 788 personas desaparecidas.

Este es el último dato disponible que tiene la FGE. En relación con el año anterior se observa un aumento del 33 por ciento. En 2020 la entidad cerró con una cifra de 2 mil 100 personas desaparecidas o no localizadas. Es decir habría un aumento de casi 700 casos.

La FGE agregó que durante el año pasado (2021) se registraron 2 mil 941 denuncias en las que se reportó la desaparición de alguna persona en el estado de Guanajuato.

La versión pública del registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas muestra un desfase debido a que depende de los reportes de la Segob y la FGEG.

Un año antes (2020) la FGE acumuló 3 mil 7 carpetas de investigación por personas desaparecidas o no localizadas. Es decir, que en cuanto reportes, en 2021 se tuvo una ligera disminución, más no en la cifra general de personas extraviadas.

Las carpetas de investigación pueden incluir a una o más personas desaparecidas. La Fiscalía no informó en cuantos de estos casos se concluyeron las indagatorias con la localización de la persona. No obstante, el corte de personas no localizadas refiere a casos que van desde el 2012 a 2021.

León, la ciudad con más casos

León es el municipio de Guanajuato con más reportes de personas desaparecidas. En 2021 se contabilizaron 616 casos. Le sigue Irapuato con 418 y Celaya con 365.

En 17 de los 46 municipios de Guanajuato se registró un aumento en los reportes por desaparición de personas. Hay casos como Moroleón aue registro un aumento del 64 por ciento en relación con el 2021. También se destaca Juventino Rosas con un incremento del 44 por ciento.

4 de cada 10 son menores de edad

La FGE informó que cuatro de cada diez personas reportadas como desaparecidas en el estado de Guanajuato son menores de edad.

Del histórico de reportes que se han registrado desde el 2012 al 2021, el 41.12 por ciento son menores de 18 años. El 58 por ciento restante son adultos.

Los datos de las autoridades, señalan que en el 48.24 por ciento de los reportes, la persona no localizada es una mujer. El 51.13 por ciento son hombres y en el resto de los reportes no hay información sobre el sexo.

Recuperan más de 300 cuerpos de fosas clandestinas

Algunas de las personas desaparecidas han sido localizadas sin vida en fosas clandestinas. Expertos atribuyen a que fueron víctimas de grupos criminales.

En total en Guanajuato desde que se reconoció la existencia de fosas clandestinas, se han recuperado más de 300 cadáveres que han sido encontrados en este tipo de sitios.

Los hallazgos registrados por la Fiscalía se concentran en 7 municipios, donde se han recuperado 344 cadáveres del 2020 al cierre de febrero del presente año.

Sin embargo, los análisis forenses aún continúan y podría haber más personas que perdieron la vida y fueron sepultadas en estos sitios.

Personas desaparecidas por Municipio y hallazgos reconocidos por la FGE

Fuentes: Página de hallazgos del portal oficial de la Fiscalía General de Guanajuato

Versión pública del registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas

Localizan a casi 3 mil

Aunque no se informa el período, ni si fueron encontrados con vida o las circunstancias, la FGE informa en su portal digital que se ha logrado la localización de caso 3 mil personas reportadas como desaparecidas en Guanajuato.

La cifra que maneja la FGE a cargo del fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre es de 2 mil 924 personas localizadas.

