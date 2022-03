De acuerdo con la Redim, el aumento en las investigaciones por corrupción de menores podría deberse a las actividades de índole sexual

Fernando Velázquez

Estado.- Por cuarto año consecutivo, las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado ( FGE ) por corrupción de menores aumentaron, lo cual podría relacionarse con un mayor reclutamiento de estos por grupos criminales o actividades de índole sexual.

Lo anterior lo declaró Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Al cierre del año pasado, en el estado hubo 368 víctimas de este delito, 100 más en relación con el 2020. Si se compara con el 2019, el incremento es del 93.6%. En enero de este año, la fiscalía local reportó 24 víctimas más.

Tania Ramírez explicó que no se puede emitir una lectura generalizada sobre este delito porque agrupa muchas actividades ilícitas, desde el inducir a menores para que ingieran bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas, hasta ser reclutados por asociaciones delictivas o explotación con fines sexuales.

Sin embargo, advirtió que las niñas y adolescentes representan la mayor cantidad de víctimas en de corrupción de menores. Muestra de ello es que de las 11 mil 030 carpetas iniciadas en el país en el último sexenio, en el 69% de ellas las víctimas son mujeres.

Esto está vinculado con delitos de índole sexual, pero también a que se observa un reclutamiento cada vez mayor de niñas y adolescentes en agrupaciones criminales.

“Sí hay cuestiones como trata o pasar a formar parte de alguna asociación delictuosa, también se está observando un incremento en la participación de niñas y adolescentes en ese sentido, y quizá lo que tiene que ver con exhibicionismo corporal o sexual, simulado o no, con fin lascivo o no, sabemos que no es exclusivo, pero el cuerpo de las niñas y adolescentes suele ser más cosificado por machismo y adultocentrismo”, dijo.

La directora de la REDIM añadió que lo anterior refleja que las infancias en general son vulnerables al ser tratados como objetos propiedad de una familia, y no como sujetos de derechos, en el caso de las niñas y adolescentes son doblemente vulnerables por la cosificación de su cuerpo.

