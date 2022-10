Los beneficiarios, en lugar de acudir a la dirección de educación en Irapuato, debían presentarse en las farmacias Isseg

Irapuato.- Al menos 240 mil pesos de los 22 millones de pesos que se destinaron al programa de apoyos educativos no fueron cobrados por los beneficiarios. La presidenta de la comisión de educación en el Ayuntamiento, Evelia Mortera Mosqueda, insistió en que la directora de la dirección de educación, Joyce Guerrero Barajas, debe dejar su cargo. Esto ante las reiteradas anomalías en su desempeño.

Además, la funcionaria aprobó 47 mil pesos adicionales para la dispersión de los apoyos económicos a través de las farmacias y folletería del programa. Esto sin explicar de qué partida tomó este dinero.

“Yo creo que definitivamente esta dependencia, la dirección de educación no está funcionando. No está dando un trabajo al 100% hubo muchas situaciones y ya tenemos mucho tratando de arreglar esto. Ya no es funcional es su participación de la directora en este lugar”, comentó Mortera Mosqueda.

Estudiantes no reciben apoyos

Previo al inicio de este ciclo escolar, el Ayuntamiento aprobó 22 millones de pesos para el programa de apoyos educativos. Sin embargo, a la fecha más de 200 alumnos beneficiarios no cobraron los estímulos económicos y resultó un remanente de 240 mil pesos sin utilizar.

La presidenta de la comisión de educación mencionó que personal de la dirección de educación en Irapuato reportó que trataron de localizar a esos alumnos que no reclamaron el dinero para la compra de útiles y uniformes escolares. Ante ello, propondrá que los recursos se entreguen a aquellos alumnos que, por alcanzar el promedio de 9, quedaron en lista de espera.

Por otro lado, al analizar la entrega de apoyos que esta vez se modificó y los beneficiarios, en lugar de acudir a la dirección de educación en Irapuato, debían presentarse en las farmacias Isseg, Mortera Mosqueda, detectó otra anomalía.

“Hay tantas inconsistencias. ¿Cómo es posible que para la dispersión de un recurso se ha tenido que pagar 35 mil pesos al gobierno del Estado, a las farmacias Isseg para que hicieran la dispersión de los recursos? Cuando esto toda la vida se había hecho dentro de las oficinas de la dirección de educación”.

También ubicó otro gasto adicional que la titular de educación. Esto luego de que Guerrero Barajas autorizó sin tomar en cuenta a la comisión de educación, el pago de 12 mil pesos para el diseño e impresión de folletos del programa de apoyos educativos.

Hasta el momento la funcionaria no ha explicado de que partida tomó los 47 mil pesos que no se contemplaron en los 22 millones de presupuesto para dicho programa.

Recordó que no es la primera vez que la funcionaria incurre en anomalías. La convocatoria de este programa se tuvo que reponer. Los primeros lineamientos que incluso se publicaron en redes sociales del Municipio, estaban firmados a titular personal por Joyce Guerrero Barajas. Incluso cuando se trata de un programa oficial auspiciado con recursos públicos.

