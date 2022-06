La directora de educación habría utilizado el programa público de una convocatoria de becas en Irapuato para promover su imagen personal

Irapuato.- La presidenta de la Comisión de Educación en el Ayuntamiento de Irapuato , Evelia Mortera Mosqueda, señaló que la convocatoria del programa de apoyos educativos que el Municipio publicó el pasado 30 de mayo es irregular, se debe eliminar y reponer.

Dijo que en la convocatoria se promociona y difunde a la directora de educación Joyce Guerrero Barajas. Esto debido a que fue ella quien firmó a título personal las bases de este programa oficial, que tiene un financiamiento público de 22 millones de pesos.

Además los lineamientos se dieron a conocer sin la integración de un comité de becas, que debería ser el responsable del análisis y consenso de la convocatoria.

La directora de educación de Irapuato, Joyce Guerrero Barajas. Foto: Especial

Convocatoria promovería a la directora de educación

El pasado lunes 30 de mayo, la alcaldesa Lorena Alfaro junto a Guerrero Barajas, anunciaron en conferencia de prensa la convocatoria del programa de apoyos educativos. Compartieron que para agilizar el proceso de entrega de las becas, habría una serie de modificaciones. Estas aplicarían en la entrega en una sola emisión de los apoyos para en una primera etapa alumnos del nivel básico.

Pero Mortera Mosqueda detectó una serie de anomalías que no abonan a la transparencia de la convocatoria. Incluso propiciarían la promoción y difusión de una funcionaria pública con un programa oficial auspiciado con recursos públicos.

“Yo creo que por salud, por transparencia, si debería de rehacerse esa convocatoria. En la primera parte de la convocatoria va la licenciada directora de educación, y al final de la convocatoria también veo que la firma de la directora de educación, Joyce Guerrero. Pero en las convocatorias no se puede promocionar los nombres de los directores porque esto se puede entender de esta manera; y sobre todo algo muy importante: que no se nos olvide que son recursos de programas públicos. Entonces eso yo no lo veo correcto, tendría que haber sido expedida como son expedidas todas las convocatorias, a nombre del Ayuntamiento o a nombre de la Dirección de Educación. Situación que no es correcta, la transparencia es algo importante porque damos certeza”, explicó.

Esta es la convocatoria de becas en Irapuato señalada. Foto: Especial

Ni siquiera se ha formado un comité de becas

La convocatoria incumpliría los lineamientos para su publicación. Porque para acceder a los beneficios de apoyos educativos, es indispensable que los lineamientos sean analizados y consensados por los miembros del comité municipal de becas. A más de ocho meses de la actual Administración local, el comité ni siquiera se ha integrado. Por ahora, la convocatoria se puede revisar en las plataformas digitales del municipio.

“En este momento no hay comité de becas”, sostuvo la presidenta de la Comisión de Educación en el Ayuntamiento.

El pasado jueves 9 de junio, Mortera Mosqueda hizo las observaciones de esta convocatoria al síndico Alfredo Montes. Él se comprometió a revisarlas, pero hasta el momento la convocatoria se mantiene intacta en las redes sociales del Municipio.

“La convocatoria si puede ser irregular. Hay artículos que avalan; cuando un comité se forma se publica en el Diario Oficial de la Federación, esto le da toda la validez. Entonces se tiene que regir bajo las normas de los lineamientos que existen. Del último lineamiento de como se formó el comité, es atrasado si es atrasado”, explicó la regidora por Morena.

“Voy a estar esperando la respuesta de mi compañero síndico Alfredo. Buscaré nuevamente su opinión, porque esto no sé si sea un tipo de ilegalidad”, concluyó.

