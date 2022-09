El uso de pirotecnia en Guanajuato sólo lo supera el Estado de México y Puebla, las entidades que más producen pirotecnia

Guanajuato.- La quema de pirotecnia sin control durante festividades como el Grito de Independencia, Navidad y Año Nuevo se mantiene pese al riesgo que representa.

Cifras a nivel nacional ubican a Guanajuato en el tercer lugar con mayor número de accidentes causados por pirotecnia. Esto solo después del Estado de México y Puebla, los mayores productores de este tipo de artefactos en el país.

No obstante, hay más señales de alerta: entre los 23 municipios con más accidentes provocados por pólvora hay cinco de Guanajuato.

De acuerdo a la Estrategia para la Prevención de Accidentes con Pirotecnia 2022 que elaboró la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), entre 2003 y 2021 se contabilizaron 649 accidentes de este tipo a nivel nacional.

El mes que más percances reportó fue diciembre. Esto debido a las festividades religiosas de la Virgen de Guadalupe, y las celebraciones Navidad y Fin de Año.

¿Quiénes tienen más accidentes?

Las entidades que registraron más accidentes con pirotecnia en esos 18 años fueron el Estado de México, Puebla, Guanajuato y Oaxaca. Mientras tanto, a nivel municipal los punteros son Tultepec, Almoloya de Juárez y Zumpango, los tres en el Estado de México, y Xiutetelco en Puebla.

La lista de 23 localidades que reportaron más accidentes se incluye cinco de Guanajuato, siendo Abasolo el que se ubica en la posición 11 con siete accidentes; seguido por Villagrán y Salamanca, con seis; y Dolores Hidalgo y Celaya, con cinco cada uno.

En total se contabilizaron 469 víctimas morales en el periodo, concentrándose en los Estados de México, Puebla, Tlaxcala, Jalisco, Oaxaca, Michoacán y Guanajuato; así como 2 mil 065 personas lesionadas, concentrándose en Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco y Ciudad de México.

No son juegos, ni juguetes

El responsable del Centro de Cuidados Críticos y Unidad de Quemados (CCCUQ) de la Secretaría de Salud, Gerardo García Dobarganes, advirtió que es muy importante estar alerta en estas fechas, sobre todos los padres de familia, para vigilar que los menores no se expongan frente a la pirotecnia.

Expuso que de abril a la fecha atendieron 43 pacientes por quemaduras, lo que confirma que sigue habiendo la desatención de la gente.

“Si la gente no se cuida, se exponen a todos los riesgos. Antes de la pandemia a causa de la pirotecnia se incrementan en un 15 por ciento las atenciones por quemaduras”, dijo.

García Dobarganes recordó que la CCCUQ comenzó a operar en 2011. Tras una pausa de tres años para atender pacientes covid-19, retomó sus actividades en abril pasado y a la fecha suma en total la atención de 644 pacientes atendidos.

“Lo que más nos alarma y consterna es que los juguetes -mal llamados así, porque no lo son-, son más agresivos. Tienen nombres horrorosos y como todo artefacto está propenso a sufrir un desperfecto. Cuando ocurren los accidentes son tan fuertes las cantidades de pólvora, que llegan a amputar las manos o los pies, además del largo proceso de atención”.

Sufren accidentes desde niños

El especialista citó que hay pacientes que se accidentaron cuando tenían 6 años y los dieron de alta después de que cumplir 14 o 15 años. Esto después de que los sometieron en algunos casos a más de 90 cirugías.

“Seguimos diciéndoles a los ciudadanos que no se expongan, esto se puede evitar. No es un juego. La pirotecnia no es ningún juguete y debe ser operada por personas, con el permiso y la capacitación para operar. Mientras no dejemos de vender y comprar clandestinamente artificios pirotécnicos no podremos disminuir los pacientes por esta causa”, lamentó.

‘No vendemos a menores’

Joel Guerra Razo, presidente del tianguis de pirotécnicos Salmantinos A.C., aseguró que a los menores de 10 años no se les venden artificios pirotécnicos. Advirtió que si éstos tienen acceso a dichos productos es a través de los adultos o en comercios no autorizados.

“A la población no se le puede vender más de 10 kilos de juguetes. Siempre respetamos las indicaciones de la Sedeba. Por ello tenemos más de 20 años dedicados a la venta de estos productos”, dijo.

El tianguis se ubica en un predio alejado de la mancha urbana, sobre el libramiento Irapuato-Valle de Santiago, casi frente a la colonia Las Estancias y a un costado de la planta tratamiento de aguas del CMAPAS.

Allí se pueden adquirir diversas variedades como el trabuco jumbo, cometín volador, billetes que avienta disparos hacia arriba y los tradicionales como las cebollitas, R15, las ollitas, los flashes, ovnis, abejorros, cebollas de colores, escupidores, varas chicas y varas bombas, chisparos de luz fría y hasta el tradicional torito.

Los costos son variables y todos son productos permitidos por la SEDENA, reiteró.

