El director de Protección Civil admitió que ni en los operativos en las calles ni en los mercados han podido decomisar pirotecnia

Luz Zárate

Celaya.- A pesar del “tronadero” de cohetes que todos los días se escucha en distintas zonas de la ciudad y que aumenta mientras se acerca el 15 y 16 de septiembre con motivo de las fiestas patrias, la Dirección de Protección Civil no ha logrado decomisos de pirotecnia.

El director de Protección Civil, Marco Antonio Villa Corral, señaló que desde hace quince días comenzaron los operativos para detectar la venta, almacenamiento y quema clandestina de pirotecnia. Sin embargo no se ha logrado incautar este tipo de artefactos.

El funcionario aceptó que continuamente se escucha el tronido de cohetes. Pero al acudir a revisar ya no encuentran a los responsables.

Incluso se reciben denuncias de personas que informan el lugar donde se realizan quemas clandestinas. Pero al llegar los elementos al sitio señalado, no se logra detectar a nadie en flagrancia.

Al mismo tiempo realizan operativos en mercados para detectar este tipo de mercancía.

“Ya llevamos varios operativos de detección de pirotecnia en coordinación con las diferentes áreas y direcciones. Al momento está sin novedad. No ha habido decomisos”, dijo Villa Corral.

El director de Protección Civil, Marco Antonio Villa Corral. Foto: Martín Rodríguez

Pirotecnia está prohibida tras el “Domingo Negro”

En este mes patrio incrementa la quema de pirotecnia, la cual está prohibida en Celaya luego de las explosiones de 1999. Ese año se se vivió una de las mayores tragedias en la historia del municipio, cuando una bodega donde se almacenaba pólvora explotó en la calle Antonio Plaza causando la muerte de 72 personas –según las cifras oficiales-, y al menos 350 heridos, además de incalculables daños materiales. Desde entonces se prohibió la quema y venta de pirotecnia en Celaya.

Las investigaciones del llamado “Domingo Negro” concluyeron que la tragedia derivó del almacenamiento ilegal de cuatro toneladas de pólvora y fuegos artificiales que se encontraban guardados en la bodega de la “Abarrotera Celaya”, ubicada en la calle Antonio Plaza.

Los puntos donde tradicionalmente se vende este tipo de explosivos es en la zona de la calle Antonio Plaza, en el Mercado de Abastos, en pequeñas tiendas de algunas colonias y comunidades, e incluso en años pasados se ha realizado la venta a través de redes sociales.

El Artículo 34 del Bando de Policía y Buen Gobierno, marca en la sección XI la Quema de castillos, petardos, elevar globos aerostáticos artesanos, detonar cohetes o fuegos pirotécnicos como una falta contra el orden público y la paz social.

Zona de desastre tras el “Domingo Negro”: Foto: Archivo

Aún se discute el nuevo reglamento de pirotecnia

El director de Protección Civil, Marco Antonio Villa Corral, señaló que se están realizando mesas de trabajo donde se analiza la regulación de la quema y almacenamiento de cohetes. Pero aún no hay nada decidido, pues además se pondrá a consideración del pleno del Ayuntamiento.

“Estamos en la mesa de seguridad para generar esos protocolos. Estamos en vísperas de sacar el protocolo coordinado con todas las direcciones de la Secretaría y del Ayuntamiento. Va en el sentido de actuación de cada dependencia, del área de su competencia, para no caer en el abuso de autoridad o la omisión de alguna norma. Se sigue analizando el tema, precisamente porque es algo tradicionalmente practicado, pero está en la mesa de trabajo, lo vamos a subir al pleno”, indicó.

Respecto a que ninguna administración anterior ha regulado la venta, almacenamiento y quema de juguetería pirotécnica, dado que existe el dictamen 338/2000 que dicta la veda a raíz de las explosiones de 1999, el funcionario informó que el tema está en análisis y “se tendrá que tomar la mejor decisión, tomada por la mayoría”.

En las mesas de trabajo participa la Dirección de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano, Protección Civil, Fiscalización, el área jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento y la Comisión de Seguridad en el Ayuntamiento.

Por su parte, el síndico del Ayuntamiento, Carlos Ruíz, señaló que él no está de acuerdo en que se quite la veda, y en la comisión de Gobierno y Reglamentos que él preside no se ha tocado el tema.

Foto: Martín Rodríguez

Limitan cantidad de personas para el Grito de Independencia

Para el Grito de Independencia, sólo podrán estar en el balcón de la Presidencia municipal máximo seis personas. Esto porque existe un dictamen de Protección Civil que señala que para evitar algún percance o accidente, no debe haber más de ese número de personas debido a que la loza del piso tiene algunas grietas.

Desde hace más de una década, Protección Civil ha dictaminado que el balcón tiene daños estructurales. Incluso en alguna ocasión durante el Grito de Independencia, se desprendió cascajo de éste y descalabró a una persona. Sin embargo no se han realizado acciones para repararlo.

El director de Protección Civil, Marco Antonio Villa Corral, informó que se hizo el dictamen por petición de la Oficialía Mayor de la presidencia.

“Por seguridad y para evitar cualquier situación por sobrepeso o cualquier situación que pueda salirse de control, se recomendó que sea seis personas máximo en estadía ahí en el balcón”, señaló Villa Corral.

Balcón de la Presidencia de Celaya. Foto: Martín Rodríguez

Comité organizador decidirá quién estará en el balcón

El funcionario informó que el balcón tiene algunas grietas en la loza, las cuales no han crecido pero “hay que estar atentos”.

“Mantiene el mismo daño de otros años, no ha crecido, pero de manera preventiva se hace esa recomendación, tiene algunas grietas lo que son las lozas del balcón, no han crecido, sin embargo hay que estar atentos y monitoreando. Ya se hizo esa evaluación y vamos a estar alerta (de cualquier incidente)”, señaló.

La noche del 15 de septiembre, el alcalde Javier Mendoza, realizará la tradicional arenga del Grito de Independencia. Pero será el comité organizador quien determine quiénes estarán en el balcón.

El funcionario recalcó que no se deben rebasar las seis personas en el lugar donde se realizará el Grito. Por lo que, ya sea que se turnen el resto de los ediles del Ayuntamiento o se coloquen en otras ventanas del edificio.

