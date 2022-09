La quema de pirotecnia en comunidades de Celaya se permitirá bajo ciertas condiciones, pero en zonas urbanas estará prohibido

Luz Zárate

Celaya.- Aunque en Celaya existe la veda que impide la quema de pirotecnia desde hace 22 años que sucedió el trágico “Domingo Negro”, no hay un reglamento municipal o protocolo de actuación para la venta, quema y decomiso de fuegos artificiales. Por ello la Comisión de Seguridad en el Ayuntamiento trabaja en la regulación del uso de este tipo de artefactos. De inició, se permitirá la quema controlada en las comunidades rurales.

La presidenta de la Comisión de Seguridad en el Ayuntamiento, la regidora de Morena María de San Juan Espinosa Bolaños explicó que existe mucho mercado negro en la venta de cohetes y en las comunidades rurales siguen tronando juguetería pirotécnica a pesar de que no está permitido. Por ello se busca darles permiso, pero que lo hagan áreas alejadas de las zonas habitacionales, en un predio específico y de manera controlada.

Espinosa Bolaños recalcó que no es quitar la veda, sino regularizar la quema de juguetería pirotécnica.

“Se está elaborando un protocolo, apenas tenemos la tercera mesa de trabajo en donde nos hemos reunido para trabajar. No se pretende quitar la veda, sin embargo hay un mercado negro y se busca regularizarlo. ¿Por qué regularizar? En los barrios o en las comunidades, en las fiestas patronales hay la quema de cuetes y castillos, se busca regularizar en ese aspecto, porque a fin de cuentas de todas maneras los sacerdotes piden permiso para la quema de cuetes por el santo patrono y lo hacen”, señaló.

la regidora de Morena, María de San Juan Espinosa Bolaños. Foto: Martín Rodríguez

No buscan prohibir, sino regular

Por ello la propuesta contempla permitir la quema de pirotecnia en determinado lugar, lejos de donde se pueda ocasionar un accidente.

“No vamos a entrar de lleno a querer eliminar una costumbre que ellos tienen, pero sí regularizar. Por ejemplo, en San Juan de la Vega que anteriormente se hacía la quema de petardos y cohetes por la vía y ahora ya está controlado, ya es un lugar donde exclusivamente es ahí, alejado donde no haya viviendas cerca. Eso es lo que se pretende, no se los vas a poder quitar, no lo vas a poder eliminar pero sí regularizar”, señaló la regidora.

En la zona urbana definitivamente está prohibido quemar cohetes y por ello se busca establecer sanciones para quienes lo hagan.

La edil informó que llevan tres mesas de trabajo con las diferentes áreas de la SSC y los miembros de la Comisión de Seguridad. En ellas se ha analizado el tema de la pirotecnia. La propuesta no quedaría lista para las próximas fiestas patrias, pero sí se pretende terminar a la brevedad el “Protocolo de los juegos pirotécnicos”, ya que es una problemática que preocupa, que a su vez es muy sensible para la sociedad celayense.

“Lo que se está trabajando de acuerdo al protocolo es mitigar los riesgos que se produzcan del manejo de juegos artificiales derivados de eventos sociales, cívicos, religiosos, deportivos, e incluso particulares. Por ejemplom la quema de cohetes en las fiestas, XV años, bodas, funerales, que afectan a la población o a la infraestructura mediante las acciones de prevención, auxilio y aplicación de medidas de seguridad, determinando las atribuciones de las autoridades competentes y logrando la participación transversal de la misma”, indicó.

Pirotecnia en San Juan de la Vega, comunidad de Celaya. Foto: Martín Rodríguez

No hay reglamento, solo un dictamen de hace 22 años

Espinosa Bolaños explicó que al momento no existe un reglamento o protocolo, sólo hay un dictamen del año 2000 propuesto a partir de las explosiones del 26 de septiembre de 1999, producto de las cuales 72 personas murieron y más de 350 resultaron lesionadas, y además dejó incalculables daños materiales.

“Está prohibido por el Domingo Negro, que fue muy triste lo que sucedió, existe todavía el dictamen que se votó en el 2000, no se pretende quitarlo, simplemente regularizar el tema de la pirotecnia, que significa sancionar”, indicó.

La regidora ejemplificó que sí han sucedido accidentes en donde han resultado afectadas varias personas. Pese a ello, no hay un protocolo de actuación en estos casos ni para evitar la venta clandestina.

“Para estas fiestas patrias, ahora que viene el 15 de septiembre es una quema tremenda, de dónde los traen, de dónde los sacan, o dónde los tienen almacenados, eso es lo que se pretende, porque es mucho riesgo. Tal vez hay personas que quieren vender en alguna casa, llega una chispa y puede ocurrir un accidente, eso es lo que se pretende, fortalecer la veda y que no lo hagan”, señaló.

Foto: Martín Rodríguez

Preparan operativo anti-pirotecnia para las fiestas patrias

Para el próximo 15 y 16 habrá operativos intensos para detectar la venta, almacenamiento y quema clandestina de cohetes. Sin embargo, dijo que se necesita de la denuncia de la ciudadanía.

Espinosa destacó que con este protocolo se busca que los ciudadanos llamen al 911 y de inmediato haya movilización de las áreas correspondientes que puedan actuar contra quienes oferten y almacenen pirotecnia.

Indicó que actualmente se trabaja en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Son ellos quienes regulan la pirotecnia, pero no se ha aterrizado el tema a nivel municipal.

“El mercado negro existe, y ustedes lo han visto: lo que es Navidad, 15 de septiembre y fin de año, el cueterio por todos lados. ¿Dónde los compran, si en Celaya está prohibido?”, cuestionó.

Cada vez es más común escuchar el tronido incesante de cohetes, sobre todo en los barrios, colonias populares y comunidades de Celaya.

Foto: Archivo

Tema se tiene en el olvido desde el Domingo Negro

El próximo 26 de septiembre se cumplen 23 años de aquel “Domingo Negro”, episodio de la historia de Celaya que los jóvenes no recuerdan, pero que los adultos aún tienen presente en su memoria y que para muchos aún duele. Aquel día explotaron toneladas de pólvora en una bodega ubicada en Antonio Plaza y que según las cifras oficiales murieron 72 personas y 350 heridos. Sin embargo, pero que el obispo de aquel entonces, Jesús Humberto Velázquez Garay, declaró haber visto más de cien cuerpos calcinados.

Cuatro toneladas de pólvora y juguetería pirotécnica que estaban almacenadas en una bodega estallaron. Esto en la calle Antonio Plaza de la zona de la Central de Abastos. El suceso pasó a ser conocido como “Domingo Negro”.

Poco después de las 10:00 de la mañana, una explosión cimbró la tranquilidad en la zona comercial. El estallido se dio en un establecimiento llamado “Abarrotera Celaya”, ubicado en la esquina de las calles Antonio Plaza casi esquina con Felipe Ángeles, frente a la Central de Autobuses.

Rescatistas en Celaya tras la explosión en el domingo negro. Foto: Archivo

Tragedia marcó a Celaya

Tras el estruendo, el Cuerpo de Bomberos se dirigió a la zona para controlar el incendio, que se había propagado con rapidez en varios establecimientos aledaños. Pero minutos después se produjo una segunda explosión que se escuchó en toda la ciudad y que provocó la muerte de decenas de personas y más de 35 lesionados. Ocurrió una tercera explosión, que aunque de menor intensidad, también dejó heridos a varios.

Entre los fallecidos había trabajadores del negocio, el dueño, personas que realizaban alguna actividad cerca del sitio, así como otros que sólo acudieron a ayudar. Esto además de comerciantes, paramédicos, bomberos y el reportero gráfico Leonicio Lira, uno de los primeros en llegar al lugar a realizar su trabajo.

Las investigaciones concluyeron que la tragedia ocurrió debido al almacenamiento ilegal de cuatro toneladas de pólvora y fuegos artificiales en la bodega de la “Abarrotera Celaya”.

