Daniel Moreno

Celaya.- El vicario de la Diócesis de Celaya, José de Jesús Palacios Torres, pide a las autoridades de Celaya definir si se permite, tolera o prohíbe el uso y quema de material pirotécnico, pues hay fechas en la que mucha gente quema cohetes y nadie los detiene.

El sacerdote reconoció que en fiestas patronales y ahora durante el mes de septiembre, se vuelve común el uso de juguetes pirotécnicos y no hay autoridad que les diga nada a los responsables. Afirmó que muchas veces en las fiestas patronales señalan a los sacerdotes como responsables de la quema de cohetes, pero aclaro que un padre no puede estar al tanto de miles de personas que a veces integran su parroquia. Además precisó que no son sacerdotes quiénes fomentan el uso y quema de estos productos, sino que son solo algunos feligreses.

“Ni siquiera entre todos los fieles se ponen de acuerdo, hay opiniones divididas. Muchas veces, la gran mayoría de las ocasiones, es un grupo pequeño entre los organizadores los que buscan quemar cohetes, bombas, petardos, buscapies y otros”, dijo.

El vicario de la Diócesis de Celaya, José de Jesús Palacios Torres. Foto: Daniel Moreno

“Se debe reglamentar”

José de Jesús Palacios manifestó que se debe reglamentar si es que se va a permitir la quema de pirotecnia. Pero desde su óptica personal dijo no estar de acuerdo en el uso de estos explosivos. Incluso llamó a los ciudadanos a denunciar a las autoridades cuando se queme pirotecnia y sobre todo si alguien se da cuenta del almacenamiento ilegal para que no vuelva a ocurrir una tragedia cómo la del ‘domingo negro’.

“Que si la autoridad lo permite lo tolera o lo prohíbe, que se defina porque hay cosas que la autoridad dice y después como que tolera”, señaló.

Respecto a las fiestas patrias, señaló que no se puede entender un movimiento de Independencia sin la participación de sacerdotes como Hidalgo o Morelos. Pero concluyó que lamentablemente, en estos días las nuevas generaciones no entienden de hechos históricos, sino más bien se enfocan a celebrar sin darle el valor a la historia.

