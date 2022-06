El secretario de Seguridad Ciudadana tendrá que explicar al ayuntamiento lo realmente ocurrido en las comunidades de La Luz y La Cruz

Luz Zárate

Celaya.- La presidenta de la Comisión de Seguridad, la regidora de Morena, María de San Juan Espinosa Bolaños, se reunirá con el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, para que le explique lo sucedido pasado domingo 29 de mayo en la comunidad de La Luz.

Y es que el domingo se habían reportado detonaciones de arma de fuego al exterior del salón La Palma, en la comunidad de la luz, donde se llevaba a cabo un palenque clandestino. Sin embargo, el titular de la SSC de inmediato negó rotundamente lo sucedido.

Comunidades de la Luz y La Cruz Foto: Martín Rodríguez

Espinosa Bolaños, señaló que sería grave que se oculté la información, pues todos los funcionarios se deben conducir con transparencia.

Preocupa disparidad de información

“El lunes vi los periódicos, ese boletín lo leí y también tenemos un grupo donde ese mismo boletín nos lo hizo llegar (el secretario). Hoy veo la rueda de prensa de los sacerdotes y hoy mismo nos vamos a reunir a las siete de la tarde y ver por qué razón emite un boletín de una manera y por qué esta rueda de prensa. Yo no dudo de ninguno de los dos, pero quiero saber por qué dice lo contrario, voy a ver qué razones me da, si hay alguna investigación de por medio. No estoy dudando de ninguno de los dos, el Secretario tiene que decir si lo hubo y si no por qué emitió en se sentido el boletín. Me llamó mucho la atención que los sacerdotes salen y dicen lo contrario (a lo dicho por Rivera Peralta)”, manifestó la presidenta de la Comisión de Seguridad.

La postura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de su titular, Jesús Rivera Peralta fue afirmar que no hubo algún ataque, balazos o exposivos en la comunidad de la luz.

Elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) desplegaron un fuerte operativo en La Cruz y La Luz. Y aunque incluso cerraron vías de comunicación, diez horas después, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya negó incluso el reporte de detonaciones que originó la movilización.

Sacerdotes desmienten versión de Rivera Peralta

Dos días después de la postura de la SSC, el rector de la comunidad de La Cruz, José de Jesús Palacios Torres y el párroco de la comunidad de La Luz, Israel Hernández Carmona, desmintieron a la dependencia.

Para esto convocaron a una rueda de prensa en la que aseguraron que sí se suscitó una balacera que duró alrededor de 2 minutos. Además aseguraron que varias familias aterrorizadas corrieron a resguardarse en la casa parroquial y en sus viviendas.

El rector del Templo de la Cruz, lamentó que las autoridades hayan negado lo que pasó. También aseveró que aunque Seguridad Ciudadana no haya tenido reportes, esto no quiere decir que no hubo una balacera.

“Sí se suscitó una balacera, por casi dos minutos en un predio cercano a la comunidad de La Luz, eso sí fue un hecho, lo vivimos, lo oímos, aunque no haya habido ningún reporte a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sí existió”, afirmó tajante el sacerdote el pasado miércoles.

Tras declaraciones de párrocos, piden información clara

El coordinador de la fracción del PAN, el síndico Carlos Ruiz, también coinicidió con María de San Juan Espinosa Bolaños en que Rivera Peralta tendrá que revisar lo que ocurrió en este y todos los incidendes de seguridad.

“A la Secretaria le solicitaría y al secretario Rivera que se revise perfectamente toda la información de todos los hechos que se lleven a cabo en el municipio; porque sabemos que el personal que depende del secretario tiene acceso a esa información, que se revise de una manera muy profesional, muy ética, para estar dando la información e manera correcta”, dijo el síndico.

Carlos Ruiz justificó que no es que el secretario mienta, sino que tal vez no le pasaron la información correcta, “no es de que esté mintiendo el secretario, sino que revise perfectamente los procedimientos para que él pueda acceder a la información correcta; no necesariamente el error debe ser de él”.

Rivera Peralta comparecerá sobre índice delictivo en Celaya

El Secretario de Seguridad Ciudadana comparecerá ante el pleno del ayuntamiento tentativamente el 15 e junio. La intención es que explique si hay avances en materia de seguridad y el estatus real de la incidencia delictiva.

Al respecto Espinosa Bolaños dijo que esperan resultados positivos y reales; además enfatizó que es importante evaluar los resultados y lo que no funcione se cambie, así como las estrategias.

Crean sistema para evaluar directivos

Con la finalidad de evaluar el trabajo de los directires y si las direcciones cumplen las metas y objetivos plasmados en el Programa de Gobierno, se aprobó la creación del Sistema Integral de Evaluación del Desempeño de la Administración Pública municipal.

En agosto podría ser la primera evaluación del desempeño de la administración pública y con los resultados se harían cambios o ajustes en las diferentes áreas de gobierno.

Fue en la Comisión de Evaluación del Desempeño de la Administración Pública Municipal, donde se aprobó el sistema y los parámetros con que se evaluará a las dependencias y sus titulares. Se solicitará a los directores que entreguen su programa de trabajo; el cual estarán evaluando que se esté cumpliendo y se les pedirá que comparezcan y expliquen los motivos del rezago.

“No es de sancionar, es de aliarnos para un acompañamiento y que se vayan cumpliendo esas metas y esos objetivos, para hacer eficiente su trabajo y que se refleje con la ciudadanía. Si el Director no está trabajando ya nos dará sus razones y si no el que tiene facultad para decir quién continúa o quien se va es el alcalde”, informó la regidora.

Dependencias tendrán que mostrar resultados

Los indicadores se tomaron en base a los mecanismos del Gobierno Federal; así como las aportaciones de los integrantes de la comisión, del Observatorio Ciudadano, el Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística (IMIPE) y la Contraloría, que evalúan los programas del Gobierno Municipal.

“Invitamos a IMIPE que es otra de las instituciones que tienen una batería de indicadores en donde evalúan las metas y los objetivos de los programas de cada una de las direcciones; invitamos a Contraloría que audita cada uno de los programas para ver porqué no se han cumplido los objetivos, nosotros vamos a ser el vínculo entre una dirección y otra”, indicó Espinosa Bolaños.

MJSP