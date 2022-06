Se espera una gran afluencia de personas al baile que se llevará a cabo este miércoles por la noche, en el jardín de la comunidad La Luz

Luz Zárate

Celaya.- Aunque desde el pasado domingo hay rondines de elementos del Ejército en las comunidades La Cruz y La Luz, este miércoles llegó un destacamento especial de la Guardia Nacional que se instaló en el salón ‘Las Palmeras’, lugar donde se registró una balacera el pasado domingo.

Los propios elementos de la Guardia Nacional aseguraron que los desplegaron a ese sitio “por el evento” ahí ocurrido el pasado domingo. La intención, dijeron, es brindar mayor seguridad a la población y resguardar el poblado, sobre todo este miércoles que se realiza en grande la fiesta patronal de la comunidad.

Foto: Martín Rodríguez

Los elementos dijeron que no saben cuántos días van a estar instalados en el lugar, pero por lo pronto están situados en un predio que sirve como salón de fiestas o eventos denominado ‘Las Palmeras’, ubicado en la Privada Emiliano Zapata de la comunidad La Luz.

Con miedo, festejarán a su patrona

Aunque los habitantes sí han participado en la verbena popular y las actividades religiosas que realizan para festejar a su santa patrona la Virgen de La Luz, los lugareños platicaron que viven con miedo y pánico de que se llegue a concretar un ataque armado en el que sí haya personas fallecidas. Sin embargo, señalaron que tienen que seguir con su vida de manera normal.

“¡Se escucharon horribles los balazos! Sí hubo balacera. Todos en la comunidad escuchamos las ráfagas. Se escucharon muy fuerte y no entendemos porqué dicen (las autoridades) que no pasó nada. Había muchas patrullas de la policía municipal, también del ejército y la Guardia. Pero sobre todo había muchos municipales que no dejaban que nadie se acercara. Ese día aquí decían que había como 15 muertos que sacaron los policías en patrullas, eso sí no nos consta porque no nos dejaron acercar. Pero no nos hemos enterado que haya muertos, pero de que hubo balazos, eso sí hubo”, afirmó una habitante de la comunidad.

Foto: Martín Rodríguez

Abandonan las calles

Durante el día hay poca gente en las calles. Los habitantes se mantienen en el interior de sus hogares, pero por la tardes sí han acudido a la verbena que se tiene con motivo de las fiestas. Además, se espera una gran afluencia de personas al baile que se llevará a cabo este miércoles por la noche, en el jardín de la comunidad La Luz.

Son pocos los que quieren hablar sobre los hechos sucedidos el pasado domingo, incluso cuando se les pregunta dónde está el salón atacado, la mayoría dice que no sabe y acto seguido preguntan para qué, al explicarles que es para una cobertura informativa, acceden a explicar el lugar del hecho y relatan su experiencia.

“Se escucharon muchos balazos, dicen que fueron dos minutos pero yo sentí que fue mucho tiempo, se me hizo eterno. Mi casa no está cerca de donde ocurrió el suceso, pero en el momento uno no sabe dónde es, o qué está pasando, sólo corrí a esconderme en el baño con mis hijos, nos tiramos al suelo porque no sabíamos dónde era, cuando se calmó el asunto fue cuando ya salimos y nos comenzamos a enterar los vecinos”, contó una vecina.

Foto: Martín Rodríguez

En la actualidad, el salón “Las Palmeras” está resguardado por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, en el exterior hay un camión de elementos del ejército y soldados vigilando; y en el interior de éste se instaló un destacamento de la Guardia Nacional.

¿Cómo fue el caso?

La noche del 29 de mayo un reporte sobre explosivos y detonaciones de arma de fuego en La Luz Texas se emitió desde el salón Las Palmeras.

En el recinto se realizaba un palenque clandestino que se interrumpió ante el sorpresivo ataque en comunidad La Luz. Ese día, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional montaron un operativo de varios kilómetros a la redonda del predio atacado.

Foto: Martín Rodríguez

Además del ataque armado en La Luz Texas, en la cercana comunidad de La Cruz habitantes fueron evacuados de sus casas presuntamente por la presencia de artefactos explosivos.

Elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) desplegaron un fuerte operativo en La Cruz y La Luz. Aunque incluso cerraron vías de comunicación, diez horas después, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya negó incluso el reporte de detonaciones que originó el despliegue.

Asimismo, afirmaron que no hubo personas lesionadas o fallecidas ni ataque en contra de la ciudadanía o personas evacuadas.

Sin reportes, afirma Rivera Peralta

Rivera Peralta hizo énfasis en que la Policía de Celaya no recibió reportes de ningún evento de seguridad en las dos comunidades, por lo que adjudicó cualquier operativo exclusivamente a la Guardia Nacional.

Foto: Martín Rodríguez

Aunque los vecinos de la comunidad La Luz Texas aseguraron que sí se escucharon balazos la noche del domingo, Rivera Peralta, negó los hechos. Señaló que el reporte de que había personas sin vida al interior del salón La Palma, donde supuestamente se efectuaba un palenque clandestino, fue totalmente falso y que no hubo detonaciones de arma de fuego.

Jesús Rivera Peralta aceptó que hubo operatividad de los tres órdenes de gobierno en las dos comunidades. Pero apuntó que son dispositivos que realiza la Guardia Nacional, y que son ellos los que deberán dar explicaciones.

Foto: Martín Rodríguez

Sacerdotes desmienten a la SSC de Celaya

El rector eclesiástico José de Jesús Palacios Torres y el párroco Israel Hernández Carmona, de la comunidad La Luz, Celaya, aseguraron que sí hubo un ataque armado en la zona el pasado 29 de mayo.

Así, desmintieron la versión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que negó rotundamente el reporte, ataque y hasta la evacuación en la zona, pese a las pruebas del hecho.

A dos días del hecho, el rector del Templo de la Cruz dio su versión del hecho que desmiente la que dio SSC Celaya.

Foto: Martín Rodríguez

El sacerdote José de Jesús lamentó que las autoridades hayan negado el hecho, pero aunque no haya reportes. Así, aunque agradeció el despliegue para el resguardo, reprobó que las autoridades municipales nieguen los hechos.

De igual manera, desestimó que hubiera víctimas mortales o heridas del ataque en salón de Celaya.