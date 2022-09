El aclamado pianista ruso Vyacheslav Gryaznov solo pudo recibir apoyos para hospedaje, traslados y alimentación, pero estos fueron raquíticos

Redacción

Guanajuato.- A través de una solicitud de información, Periódico Correo confirmó que la Universidad de Guanajuato (UG) no pagó al aclamado pianista ruso Vyacheslav Gryaznov por su presentación con la OSUG, y el músico solo recibió apoyo para hospedaje, traslados y comida.

Sin embargo, para este último rubro le otorgaron 286 pesos para los tres días de estadía en Guanajuato. Esa cifra, dividida entre las tres comidas diarias, da un total de apenas 31 pesos para su alimentación.

Lee también: UG pagó viáticos, hospedaje y cena a pianista ruso; este no tenía visa de trabajo

La Universidad de Guanajuato informó a través de Transparencia que no se le pagó por su presentación al músico ruso porque no tenía su visa de trabajo.

El pianista se presentó con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato el jueves 11 de agosto en el Teatro Principal. Sin embargo, su falta de pago causó indignación entre los músicos.

La UG aclaró que por la estadía del músico en Guanajuato capital se le pagó por su hospedaje 3 mil 600 pesos, así como 960 pesos por concepto de traslados y 286 pesos de alimentos.

En respuesta a una petición de información pública, la universidad contestó a través de su Dirección de Extensión Cultural que no hubo un contrato firmado con el músico. Esto porque, al no contar con la visa de trabajo, no es posible realizar ese instrumento jurídico. Es decir que sin contrato, no es posible hacer ningún deposito o pago.

Se le invitó una cena de agradecimiento

Correo publicó que en un audio proporcionado por comunicación social de la UG, consistente en una entrevista con el gerente de la OSUG, se detalla el apoyo que proporcionó la Universidad al pianista ruso.

“Lo que se ofreció al maestro, lo que se le dio fue el hospedaje y la alimentación. De hecho se le invitó una cena en la que yo estuve presente junto con el maestro Beltrán y dos compañeros de la administración. Se le invitó una cena en agradecimiento a su gran participación”, expresó el gerente.

Vyacheslav Gryaznov con la OSUG. Foto: Alejandro Sandoval

Se le preguntó si hubo alguna inconformidad por parte del músico o si le pareció insuficiente el apoyo. A esto contestó que no, que incluso en la plática que tuvieron el pianista fue cordial, amable y sin ningún comentario negativo o queja.

Por el contrario, dijo, agradeció el trato recibido y manifestó su intención y ganas de volver a tocar con la orquesta.

El gerente de la OSUG también explicó que el director de la Orquesta, Roberto Beltrán Zavala, conoció a Vyacheslav Gryaznov en Palermo, Italia. Allá lo dirigió y lo invitó a Guanajuato.

Te puede interesar: “Es horripilante”: músicos de la OSUG están indignados por falta de pago a pianista ruso

Por otro lado, el músico Vyacheslav Gryaznov escribió en sus redes sociales que volverá a tocar en Guanajuato en septiembre. Además que hay un acuerdo para que le paguen la presentación de agosto y la de septiembre.

El músico reveló que no pudo tramitar una visa de trabajo y esa sería la razón por la que no se le pagó.

Cartel de su presentación con la OSUG. Foto: Especial

Quizás te interese:

JRP