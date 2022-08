Los músicos de la OSUG señalan que por situaciones como esta, otros solistas de talla internacional podrían dejar de venir a Guanajuato

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- Músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) calificaron como una vergüenza y una ingratitud que la universidad no haya pagado los honorarios del músico ruso Vyacheslav Gryaznov, quien se presentó en el Teatro Principal el jueves pasado, en el arranque de la segunda temporada 2022 de la orquesta.

“Es horripilante, es impresentable no pagar a los artistas por cualquier motivo. Obviamente es un detalle por parte de la universidad y la universidad en estas cosas tienen un ingenio y una destreza en conseguir cosas cuando quieren y hacer trabas cuando no quieren, por ende es una cuestión de voluntad política”, dijo el músico Rusell Alan Brown.

Contrabajista principal de la OSUG, Rusell reiteró que con voluntad por parte de la Universidad, se puede hacer el pago al maestro pianista.

El solista ruso que tocó con la OSUG, Vyacheslav Gryaznov. Foto: Especial

“UG debe tener voluntad política”

Lamentó que en la UG no se dan cuenta que el mundo de los músicos es chico. Así, esto puede generar el riesgo de que otros músicos de nivel internacional se enteren de la situación y no quieran venir a tocar a Guanajuato.

“El mundo de los músicos no es el mundo de los albañiles. El mundo de los músicos solistas es aún más chico. Corremos el riesgo de que nadie va querer venir aquí; músicos de gran calado no van a querer venir a arriesgarse por el no pago. Es absolutamente impresentable”, enfatizó.

A juicio de Rusell Alan Brown, el público también debe presionar.

“El público reconoció al maestro, quien dedicó muchísimo más tiempo al público, parece una universidad ingrata. Ojalá que lo resuelvan, si tienen la inteligencia, que claro que la tienen, de buscar la forma legal para recompensar al maestro sus honorarios, deben tener voluntad política para hacerlo”, enfatizó el contrabajista.

“Él dio lo mejor de su parte, no me puedo imaginar que no haya cobrado. Debe tener una recompensa justa para la calidad del performance”, apuntó.

Cartel del concierto que ofreció la OSUG con el solista ruso Vyacheslav Gryaznov el pasado jueves. Foto: Especial

OSUG pierde prestigio

Por su parte, el músico Héctor Eduardo Fernández, quien toca el oboe, recalcó que es una vergüenza y una lástima que haya ocurrido esto con el músico ruso, donde la Universidad de Guanajuato queda con un muy mal antecedente.

“Nosotros pertenecemos orgullosamente a la Universidad de Guanajuato y una situación de este tamaño nunca nos habíamos enterado. Trae abajo todo el trabajo que la Orquesta y la Universidad ha hecho para poner a esta agrupación en un nivel internacional”, dijo.

Y completó: “Si este tipo de errores pasan, pues obviamente perdemos la orquesta y la universidad el prestigio que se ha ganado”.

Calificó como increíble lo hecho por el músico ruso Vyacheslav Gryaznov, al demostrar su calidad humana y como músico profesional, de querer tocar para el público, con esa categoría y limpieza, pese a no recibir una remuneración.

Los músicos de la OSUG, Rusell Alan Brown y Héctor Eduardo Fernández. Fotos: Alejandro Sandoval

Héctor Eduardo Fernández apuntó que como músico está orgulloso de integrar la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, pero también aclaró que el músico vive de lo que recibe en remuneración para pagar rentas, servicios, alimentos, mantenimiento de instrumentos. Es por eso que le hagan esto a un músico como el pianista ruso, “no se vale”.

Destacó que Vyacheslav Gryaznov supo no mezclar lo administrativo con lo artístico y es de reconocerse.

