Guanajuato.- Tras ventilarse que la Universidad de Guanajuato no cubrió los honorarios del músico ruso Vyacheslav Gryaznov, quien se presentó con la OSUG el jueves 11 de agosto en el Teatro Principal, el gerente de la Orquesta, Alejandro Guzmán Rojas, informó que se le pagaron los viáticos, el hospedaje y una cena de agradecimiento.

En un audio proporcionado por comunicación social de la UG, consistente en una entrevista con el gerente de la OSUG, detalla el apoyo que proporcionó la Universidad al pianista ruso.

“Lo que se ofreció al maestro, lo que se le dio fue el hospedaje y la alimentación. De hecho se le invitó una cena en la que yo estuve presente junto con el maestro Beltrán y dos compañeros de la administración. Se le invitó una cena en agradecimiento a su gran participación”, expresó el gerente.

Se le preguntó si hubo alguna inconformidad por parte del músico o si le pareció insuficiente el apoyo. A esto contestó que no, que incluso en la plática que tuvieron el pianista fue cordial, amable y sin ningún tipo de comentario negativo o queja.

Por el contrario, dijo, agradeció el trato recibido y manifestó su intención y ganas de volver a tocar con la orquesta.

El gerente de la OSUG también explicó que el director de la Orquesta, Roberto Beltrán Zavala, conoció a Vyacheslav Gryaznov en Palermo, Italia, que lo dirigió allá y lo invitó a Guanajuato.

Es la primera vez que viene a México.

Regresa en septiembre

Por otro lado, el músico Vyacheslav Gryaznov escribió en sus redes sociales que volverá a tocar en Guanajuato en septiembre. Además que hay un acuerdo para que le paguen la presentación de agosto y la de septiembre.

El músico reveló que no pudo tramitar una visa de trabajo y esa sería la razón por la que no se le pagó.

El músico se refirió a la nota publicada por periódico Correo donde se exhibe que no hubo pago.

“Chicos, no estoy seguro de haber entendido correctamente lo que está escrito en el artículo. Pero, por favor, esta vez no me pagaron porque era solo un problema de permiso de trabajo: ¡no pude obtenerlo a tiempo en el consulado mexicano en Nueva York! Regresaré en septiembre y haremos todo correctamente y también me pagarán por el concierto de agosto. no sobrecalentar”, escribió el músico.

Le dan lugar que deja violinista

De acuerdo con diversas fuentes consultadas, la Universidad le dio la opción al pianista ruso de volver a tocar con la OSUG en septiembre. Ello en lugar de un violinista estadounidense, integrante de la propia orquesta quien tendría una participación como solista, pero que renunció al ser aceptado por una Orquesta de Estados Unidos y por tanto canceló su presentación.

Se trata del músico Román Yearian.

Fuga de talentos

Al menos dos músicos violinistas han renunciado a la OSUG en los últimos dos meses.

Además de Román Yearian, también lo hizo recientemente el violinista cubano Pedro Zayas, quien ahora será integrante de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Ahí ganó un lugar tras una audición, yéndose por la posibilidad de tener un mayor ingreso.

Se trata de espacios que en la Universidad no están dispuestos a suplir o al menos no se ven avisos. Los músicos se van en busca de mejores condiciones laborales y son una baja sensible para la Orquesta.

