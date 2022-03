A 6 años de que se modificara la Ley para exigir permisos para uber y conductores de transporte ejecutivo, el documento se volvió innecesario

Óscar Jiménez/Ian Martínez

León.- A seis años de que se modificó de la Ley de Movilidad en el estado para que quienes desearan incursionar en el transporte ejecutivo debieran tramitar y pagar por un permiso, ese documento se volvió innecesario y significó una pérdida de dinero para quienes lo solicitaron.

Desde el 19 de marzo de 2016, cuando entró en vigor la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato para regular la operación del transporte ejecutivo en la entidad, la Dirección de Transporte desplegó diversos operativos para perseguir a quienes no contaban con el permiso para uber y otras plataformas.

Lee también: Guanajuato no sólo liberará ‘ubers’; gobierno lanzaría su propia plataforma

En ese primer año, el gobierno estatal recibió un total de 152 solicitudes para obtenerlo, la mayoría en Celaya (52) y León (46), constató Correo a través de una solicitud de acceso a la información pública.

El interés escaló rápidamente: en 2017 se presentaron 372 solicitudes, y en 2018 se alcanzó la marca de 628 interesados. Sin embargo, a partir de entonces el encanto se degradó y la demanda disminuyó, hasta sumar apenas 67 interesados en 2021.

En pleno 2022, las condiciones han confirmado su picada: en los primeros dos meses sólo se presentaron seis solicitudes.

Un negocio que no funcionó

Bajan las solicitudes de permisos para uber

Una persona, que prefiere omitir su nombre, cuenta que, en un primer momento, fue de los ‘beneficiados’ por la ley estatal y tuvo un permiso para trabajar. Sin embargo, éste resultó más costoso de lo esperado, aunado a los gastos operativos del vehículo, por lo que terminó por cederlo.

“Hace dos años vendí mi carro y el permiso. Cuando compré el permiso gasté mucho dinero, y al poco tiempo me di cuenta de que fue el peor negocio que había hecho (…) tuve la oportunidad de que alguien me lo comprara con el carro nuevo”.

“A quienes manejan los transportes de la competencia les va mejor porque hay que pagar impuestos, hacienda, el contador, los seguros son muy caros. Realmente veía que no era negocio, y las ganancias se me iban al seguro y la renovación de cada año”, menciona, quien, en primera instancia, vio como buena posibilidad el hecho de tener una concesión.

Los primeros permisos para trabajar dentro de las aplicaciones se brindaron a los pocos meses desde la modificación de la ley, y actualmente alcanzan los mil 343 permisos para operar en todo el estado de Guanajuato. Aún así, se estima, hay miles de autos más que transitan brindando servicio a través de las plataformas digitales.

También lee: Registro en app en vez de permisos sería ilegal: acusa Movimiento Nacional Taxista

Uber mantiene amparo

En el caso de la plataforma de Uber, aún mantiene el amparo que permite su operación ‘libre’, a diferencia de otras digitales como Didi, Indriver y demás:

“Era rentable cuando había mucho trabajo para que movilidad no nos estuviera parando. Ahora trabajo sin permiso y se me hace más rentable; ya no es estar metiendo la renovación del permiso”, comenta Alfonso González, quien también se dedica al trabajo al volante.

Aunado a esto, las aplicaciones digitales han sobrellevado más complicaciones monetarias para los socios, quienes señalan que las comisiones se han potencializado, y con ello la pérdida de ganancias. “Veo más rentable Indriver, que es poca comisión, y que se ajusta el precio en la relación de chofer y usuario”, señala.

Modelo libre de mercado sin permisos para uber

Grupos de taxistas han manifestado su inconformidad al no contar con ‘cancha pareja’ para la prestación del servicio, porque los permisos para uber dejaron de respetarse mientras que aglutinaron las plataformas de socios.

En octubre de 2021, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez presentó una propuesta ante el Congreso que eliminaría los permisos actuales (cuyas solicitudes han ido a la baja) a cambio de un registro que permita la regulación por medio de un modelo libre de mercado.

Taxistas reclaman que permisos para uber dejaran de respetarse. Fotos: Archivo

El futuro: ‘cancha pareja’ pero mucha oferta

La iniciativa de ley, entre otras cosas, busca prohibir la renta de vehículos o ‘concesiones’, práctica que se había potencializado desde la llegada de Uber (como primera plataforma digital del tipo) a Guanajuato desde octubre de 2015.

“Tiene como finalidad la evolución del servicio de transporte ejecutivo actual a un modelo de libre mercado, con la generación del servicio privado de transporte de pasajeros mediante plataformas tecnológicos”, se señala en la propuesta que contempla una decena de puntos para delimitar la operación.

También lee: Diputados preparan mesas de trabajo con taxistas para analizar Ley de Movilidad

Ante ello, Gerardo Carpio, del Grupo Mo-ver-t, y que comanda la empresa ‘Taxistas leoneses’, reconoció que la propuesta desde el ejecutivo estatal ayudaría para que los dueños sean los únicos que presten el servicio y por fin se regule, pero en contraparte, conllevaría una oferta mucho mayor a la demanda que ya se tiene.

“Si ahora la competencia es grande, será enorme, porque no habrá límite. Ha perjudicado en el ingreso de los operadores, los concesionarios y todo lo que refiere tener un taxi. A todos les ha mermado”.

“Hay mucha competencia y el mercado es poco. No sale para ellos ni para nosotros. Ojalá ahora que la ley no venga tan liviana, que guarde las condiciones”, apuntó.

Plataformas contratan conductores sin examen de conducir

Sin examen de conducción ni experiencia en el transporte público, plataformas de servicio de transporte ejecutivo reclutan a sus conductores. Solo se necesita pasar el filtro de control y confianza.

Tal fue el caso de Martha de 27 años de edad, conductora de diversas plataformas a bordo de un vehículo Nissan versa, pero la falta de pericia y el exceso de velocidad provocó que volcara la noche de este domingo, cuando llevaba pasaje a la colonia Héroes de León sobre el eje metropolitano, ella falleció y su pasaje una mujer de 32 años y su bebé de 4 años resultaron con lesiones de gravedad.

Lee más: Volcadura de Uber en León deja a la chofer fallecida y dos pasajeras lesionadas

Otro accidente grave fue el pasado seis de febrero del 2020, cuando el conductor de un vehículo Nissan versa de color gris se habría pasado el semáforo en rojo sobre el bulevar Hilario Medina esquina con el bulevar Adolfo López Mateos. Él y su tripulación resultaron con heridas graves.

Los filtros de plataformas de transporte

Una licencia tipo A, un vehículo con un valor mayor a 200 mil pesos, cobertura de un seguro de gastos mayores, sin importar que sea de uso particular, es el primer filtro para registrarse en aplicaciones como Uber y Didi .

Después, las aplicaciones piden a sus aspirantes a conductores, presentar un examen de control y confianza, que, a decir de los propios solicitantes, es fácil burlarlo.

La experiencia al volante cuenta para algunos y más que trámite, a los “verdes” las autoridades de movilidad les exigen pasar filtros de seguridad, así como de conducción para obtener su licencia tipo c y su tarjetón de trabajo.

Burlan pruebas y llevan póliza equivocada

A pesar de que las plataformas como Uber y Didi únicamente permiten una vida de 6 años de uso de los vehículos, algunos choferes logran falsifican la documentación del vehículo y logran trabajar más tiempo con sus unidades, las cuales no pasan por una revista físico mecánica.

Fuentes consultadas de la Dirección de Policía Vial aseguraron que, a diario se atienden de tres a cuatro choques de vehículos de plataformas digitales. En algunos casos, las pólizas de seguro no logran cubrir los gastos.

Los elementos de vialidad aseguraron que cuando las pólizas no cubren los daños, es porque para un servicio tipo taxi es necesaria una póliza de seguro de uso público, pero por los altos costos, los socios conductores han optado por asegurar sus vehículos de manera particular, lo que puede provocar que la póliza de seguro sea anulada y el conductor y su pasaje queden desprotegidos en un accidente.

Te puede interesar: