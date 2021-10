Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El gobernador Diego Sihue Rodríguez Vallejo señaló que con la iniciativa que pretende establecer un modelo libre de mercado para taxis ejecutivos, el ejecutivo estatal tendrá lanzará su propia plataforma digital y en esta se podrán registrar quienes lo deseen.

Dijo que en la entidad hay un buen número de taxis y vehículos ejecutivos que prestan este servicio de manera irregular; además que lo que se busca es romper con los monopolios de las concesiones que han estado incluso ligados a partidos políticos incluido el PAN.

“Lo que menos le conviene al estado es tener por un lado taxis con concesiones, taxis por plataformas por otro lado, taxis sin permiso ni de uno ni de otro operando, eso no le da certeza ni a uno ni a otro”.

Por lo que, puntualizó que con la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad, enviada al Congreso del Estado, se busca “dar cancha pareja para todos”, en dónde quienes prestan está servicio lleven a cabo su registro y el servicio se prestará conforme a la oferta y la demanda.

“Lo que se busca es darles acceso a una plataforma muy barata para los taxistas porque también hay que decirlo, las plataformas no son madres de la caridad, le quitan mucho del viaje al taxista y por eso muchos de ellos prefieren apagar la plataforma, dar servicios como ejecutivos que también eso está mal, la idea es una plataforma que les cobre el costo de la aplicación pero no el 40% del viaje (…)está Uber, Didi, varias plataformas, ellos les cobran un porcentaje al taxista, nosotros queremos crear una plataforma, una opción en dónde no se le cobre al taxista lo del viaje, simplemente un costo mínimo de esa aplicación y que la usen los que quieran y va a ganar el taxista”.

El mandatario estatal dijo que se trata de un tema polémico que generará críticas, no obstante, dijo que es necesario entrarle de fondo en virtud de que durante mucho tiempo, las concesiones de taxis han sido motivo de sospecha de irregularidades porque éstas estaban ligadas a grupos de todos los partidos políticos.

“También nos va a servir para regular, ustedes son testigos de muchos crímenes que se han cometido en taxis, venta de droga, violencia contra mujeres, entonces necesitamos tenerlos más regulados, pero ya no va a ser la concesión el limitante, lo que era objeto de corrupción en el pasado era la concesión, esa exclusividad que te da el estado para explotar un servicio, hoy no”.

