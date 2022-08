El presidente municipal de Salamanca aseguró que es posible un trabajo conjunto entre municipio y gobierno estatal para mitigar el impacto ambiental subsanando las calles sin pavimentar, ya que son emisoras de PM-10

Salamanca.- El presidente municipal, César Prieto Gallardo, dijo que PEMEX sí contamina en Salamanca, pero lo propio hacen las calles sin pavimentar. Hizo un llamado al gobierno estatal para solicitar apoyo en tres puntos. El primero para apoyar en la pavimentación de las cientos de calles y caminos que se tienen sin urbanizar. El segundo, para resolver la contaminación del agua por metales pesados en los pozos de agua. Y finalmente para revisar las emisiones del autotransporte para evitar la generación de Particular Menores a 10 micras (PM-10) que dañan la calidad del aire.

Lo anterior, luego de que el gobernador del Estado urgió inversiones en la refinería “Ing. Antonio M. Amor” de Pemex. Y de que el Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, dijo que la población local registra más casos de enfermedades respiratorias y más casos de cáncer a causa de las emisiones de la petrolera.

La falta de pavimentación también contamina

Además del SO2 (dióxido de azufre) hay otros contaminantes como las PM-10 registrados por la falta de pavimentación de los caminos.

“Tenemos el tema de que los pozos tienen arsénico. Y una potabilizadora vale 20 millones de pesos. Es ahí donde el estado sí puede intervenir. Vamos a ver para tomarle la palabra y agradeciendo la preocupación que tiene el gobernador en el tema del medio ambiente, vamos a hacer un listado de calles”.

En palabras del presidente municipal, dijo que el Ayuntamiento hará un listado de cuántas calles están sin urbanizar. Buscarán que el gobierno del estado les pueda apoyar para evitar se generen contaminantes.

Gobierno estatal sí puede apoyar a Salamanca: César Prieto

“No quiero verme ventajoso, pero sé que la preocupación del gobernador es real. Y tenemos que sumarnos a este tema del medio ambiente. Donde el estado y el municipio podamos intervenir con recurso. Es para disminuir la contaminación por PM10 y contaminación del agua por metales pesados. Y revisión de las emisiones del autotransporte para poder circular.

“A lo mejor Pemex tendrá que ver sus procesos. Me sumo al gobernador para visita Pemex y lo exhorto para poder ver dónde gobierno del estado y municipal podemos invertir para evitar la contaminación y mejorar el ambiente en Salamanca”, dijo.



Dijo que son cientos de calles y caminos que requieren pavimentarse. “Lo que vivimos hoy en día, es que hay un gran rezago importante en varias colonias y comunidades donde no se tiene pavimento. Esas PM-10, se generan por el polvo, por la falta de calle pavimentadas. Es ahí donde el gobierno del estado si podría ayudar, para poder invertirle más recurso a Salamanca.

Se va a ir pa atrás el gobernador: presidente municipal

Prieto Gallardo dijo que se va ir para atrás el gobernador cuando se haga la cuenta de cuánto dinero se ocupa para urbanizar calles. Pero se sumará sumo a la solicitud de PEMEX y CFE para que mejoren sus procesos. Para eviten que sigan emitiendo contaminantes al aire y al agua

“Pemex tiene 70 años aquí. No lo culpo de toda la contaminación, tenemos más industria, puede ser el que más emite. Pero el Estado y el municipio si podemos participar en las partículas PM10. También me estaré sumando al gobernador. Si me invita para poderlo acompañar a Pemex, para poder hablar con el ingeniero Octavio Romero. Plantearles la situación que se vive en Salamanca, respecto a estos contaminantes de SO2, (dióxido de azufre) que hacen un daño terrible al organismo del ser humano. igual que con Comisión Federal. Pero donde si podemos avanzar es trabajar para pavimentar calles y caminos; potabilizar agua de pozos y revisar las emisiones de los vehículos del transporte público”, precisó.

