Salamanca.- “Las afectaciones a la salud de los salmantinos por el tema ambiental no es nuevo. Siempre ha sido un pendiente de las autoridades. Esperamos que el llamado del Secretario de Salud sea el inicio para que se atienda a fondo un problema tan grave”. Así lo señalaron ambientalistas. Esto luego de que el Secretario de Salud, Daniel Díaz informó sobre el incremento en los últimos cinco años de enfermedades respiratorias y cáncer en Salamanca. Ante ello, consideró necesaria una reingeniería a la Refinería local.

Los integrantes de la asociación ambientalista Valle de Lerma, informó que desde hace décadas han señalado las afectaciones a la salud que tienen los salmantinos por los temas ambientales. Además, los ambientalistas en Salamanca han exigido a los gobiernos en turno se realicen estudios para determinar a ciencia cierta el tipo de daños que padecen. Sin embargo, siguen sin respuesta.

“No solo hemos señalado, hemos denunciado ante las autoridades municipales, estatales y federales y siempre hemos exigido brigadas de salud. Que se realicen estudios sobre todo a las personas aledañas a las empresas, desde la extinta Tekchem el Cerro de la Cruz, hasta la Comisión Federal y Pemex”.

Urgen atención a la salud

En esta ocasión, reconocieron que haya sido un secretario de salud en el estado quien haya abierto el tema luego de que gobiernos anteriores preferían no enfrentar la situación de salud.

“Esto es lo que se ha estado esperando desde hace muchos años y ahora esperamos que no quede ahí. Que realmente se exija a todos los involucrados, primeramente, que se realice un estudio para determinar que tanto ha afectado con cáncer o con otras enfermedades la contaminación, que se detecte el origen y que se remedie, que es lo más importante”, señalaron.

Ahora los ambientalistas de Salamanca esperan que el gobierno municipal cumpla con el compromiso de cuidar de la salud de los salmantinos. Además de que abra al diálogo con el estado y la federación, así como las empresas que han afectado el medio ambiente de Salamanca.

“Esperamos que se le dé continuidad y no se quede en letras. La salud es lo más importante y no queremos que los niños y las familias continúen padeciendo este problema que está a la vista de todos, pero del que no todos quieren hablar”

Finalmente, se refirieron a las declaraciones de la Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), Isabel Ortiz Mantilla, posterior a las emanaciones de Pemex hace una semana, cuando la dependencia estatal recomendó a las autoridades municipales activar la fase de vulnerabilidad ambiental, a lo que se negaron al señalar que se trató de vapor.

Comisión de Salud exige un diagnóstico

Ante el incremento en enfermedades respiratorias y cáncer en Salamanca, la presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, Irma Leticia González urgió a la Dirección General de Riesgos Sanitarios llevar a cabo un diagnóstico de la situación. También a que las autoridades involucradas se reúnan para atender el problema.

La legisladora local consideró necesario que se lleve a cabo una reingeniería en la refinería Antonio M. Amor. Esto para evitar que emita contaminantes de materiales pesados que afecten a la salud de los salmantinos y de los habitantes de la región. Además, que buscará una reunión con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para analizar las medidas legislativas que puedan tomarse.

Irma Leticia González Sánchez coincidió que es un tema grave que debe ser atendido.

