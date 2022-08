Buscamos cómo solucionar la contaminación de Salamanca: Sihnue

Las autoridades gubernamentales del estado y de Salamanca buscan reunirse con los empresarios para solucionar de la mejor manera posible la contaminación de Salamanca

Lourdes Vázquez

Salamanca.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo señaló que urge llevar a cabo las inversiones tan anunciadas para la reconfiguración de RIAMA. Esto con el fin de proteger la salud de los salmantinos y de los habitantes de la región. Luego de las emisiones contaminantes de la Refinería Antonio M. Amor.

Aseguró que, de ser necesario, buscará reunirse con el titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza. Esto a fin de analizar qué inversiones se requieren hacer y ayudarlo a gestionar recursos.

Foto: Lourdes Vásquez



“Se requieren las inversiones ya en esta refinería, han sido muy anunciadas y nos han dicho de las inversiones. Sin embargo, todavía vemos estas fallas en donde ponemos en riesgo la salud de los salmantinos. Y no solo de ellos sino de la región, porque los vientos se lo llevan hasta Irapuato y Celaya, según los vientos predominantes, entonces sí, es un tema que la Secretaría (SMAOT) ha estado pendiente”.

Se niegan a reconocer peligro para la población



El pasado martes 16 de agosto, se registraron dos incidentes en la Refinería Ing. Antonio M. Amor. Los sucesos provocaron la emisión de nubes de color amarillo, negro y verde que se esparcieron por el norte de Salamanca. En ese momento, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) recomendó a las autoridades salmantinas que activaran la fase de vulnerabilidad. A fin de garantizar la protección de la población. No obstante, el municipio se negó al señalar que no había riesgo.

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, señaló que, ante el incremento en enfermedades respiratorias y cáncer de los últimos cinco años en Salamanca, es necesaria una reingeniería.

Foto: Archivo

Ante ello, Diego Sinhue insistió en que si resulta necesario “pediré cita con Octavio para ver, en un ánimo de construir. [Para ver] cómo le hacemos para que no suceda esto, qué inversiones hay que hacer y yo creo que Pemex, está en toda la disposición”.

Defiende trabajo de PAOT

Por otra parte, el mandatario estatal defendió el trabajo realizado por José Gerardo Morales Moncada, titular de la Procuraduría

Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT). Señaló que es complicado “enfrentarte a un monstruo como lo es Pemex”. Esto ante las críticas que ha recibido el funcionario estatal, por la falta de actuación en el tema.

“Es muy complicado para la PAOT sancionar a una empresa de gobierno y este es gobierno federal. Tenemos denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República. Somos el único estado que denuncia a Pemex, pero es difícil porque caen en el ámbito federal. Entonces es difícil que existan esas sanciones. Yo creo que el médico está haciendo su trabajo, dentro de sus posibilidades. Pero, es complicado enfrentarse a un monstruo de una paraestatal como lo es Pemex”.



No obstante, dijo que se tiene que buscar el diálogo y las soluciones por el bien de los salmantinos, “que no los podemos dejar solos”.

Respaldarán proyecto de teleférico… si la inversión es privada

Luego de darse a conocer que el proyecto de la construcción del teleférico que conectaría al Parque Bicentenario con el Santuario de Cristo Rey, el gobernador señaló que si se trata de una inversión privada siempre será bienvenida. El gobierno del Estado cuidará que se cumpla con todos los aspectos legales.

“Por nuestra parte, cuentan con el apoyo del proyecto si va en esos términos (que sea inversión privada). No nos han presentado la última propuesta, pero estamos viendo el cómo sí”.

Cáncer en Salamanca Foto: archivo

Refirió que el Estado siempre ha sido un promotor de este tipo de inversiones. Ya que son turísticas y ayudan a la economía de la entidad.

A inicios de mes, el alcalde de Silao, Carlos García Villaseñor informó que en una reunión se presentó el modelo financiero del proyecto con el que se elevaría –según dijo- hasta en un 50% el número de visitantes. En dicha reunión estuvieron los representantes de la Secretaría de Turismo, la Jefatura de Gabinete, el ISSEG, y los encargados de la empresa Dooplemayr.

Buscan reunir a autoridades para solucionar la contaminación de Salamanca

Mayra Edith Gutiérrez Vázquez, regidora y presidenta de la comisión de Medio Ambiente, señaló que se impulsará desde el ayuntamiento la reunión entre autoridades municipales, estatales y especialistas. Dijo que convocó al Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, para tratar el tema de las afectaciones a la salud de los salmantinos. También para solucionar la contaminación de Salamanca. Mientras tanto se tiene acercamiento con la SMAOT para proponer acciones de mejora ambiental del municipio.

Esto dijo tras las declaraciones del Secretario de Salud en el Estado, quien señaló el incremento de enfermedades respiratorias y de cáncer en Salamanca. Por eso insistió en que urge una reunión con el alcalde Julio César Prieto Gallardo y especialistas para darle seguimiento y atender la estadísticas. La regidora señaló que el medio ambiente es un tema que no se ha dejado de lado. Al tratarse de la salud de la población es prioritario ante los índices que mencionó el funcionario estatal. Por lo que se busca solucionar la contaminación de Salamanca.

Destacó que tuvo acercamiento con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) Isabel Ortiz Mantilla. Tocaron el tema que se padece en Salamanca. Buscar reforzar las acciones para atenderlo: “además durante sesiones de ayuntamiento y como presidenta de la comisión, e solicitado información al gobierno municipal. Esto sobre las acciones en el tema que se realizan por parte de la administración municipal. Sin embargo, no se me entrega la información que solicito. No por ello se dejara de señalar este problema que tiene años y que no puede continuar”.

Sí se tomaría acciones contra las empresas: Sinhue

Destacó que la prioridad es la salud de los salmantinos. Lo sucedido hace una semana con las emanaciones de la RIAMA pone el tema en la mesa. No hay que dejarlo pasar hasta el punto en que se repitan este tipo de situaciones. Por ello impulsará en el ayuntamiento una la reunión con el Secretario de Salud y los involucrados. Hará que se realicen los estudios necesarios para determinar el impacto a la salud de la población como consecuencia de la contaminación de Salamanca. Pero, también tomará acciones para que las empresas realicen lo propio a fin de aminorar los efectos.

“Estamos trabajando en ello y también se preparan otras acciones que ya dará conocer la SMAOT. No podemos dejar que vuelvan a suceder estas situaciones, que nos digan que se trata de vapor cuando estamos viendo el color de las nubes de contaminantes”.

foto: Lourdes Vázquez

