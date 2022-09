El ambientalista Ricardo Ibelles señaló que se necesita un parque no solo en la zona sur, sino también en otras áreas de León

Ivonne Ortiz

León.- El nuevo Parque Metropolitano Sur es una de las propuestas que resaltó la alcaldesa Alejandra Gutiérrez durante su Informe de Gobierno, mismo que iniciaría su construcción en el 2023. Sin embargo, ambientalistas cuestionan el hecho de que hasta ahora no haya ni siquiera terrenos para su realización.

Ricardo Ibelles, activista, ambientalista y Presidente de la Fundación de Rescate Arbóreo (FURA A.C.) dijo a Periódico Correo estar preocupado porque el Municipio no ha comprado predios para el nuevo Parque Metropolitano. Señaló que los ciudadanos necesitan un parque, no solo en esa zona, también en otras y que sea de acceso gratuito.

“El Parque que dicen que van a hacer está en la zona sur, pero como bien lo comentan no tienen los terrenos, no sabemos si lo van a hacer o no. Porque además de que no los tienen, no sabemos si tienen los recursos para comprarlos (los terrenos)”, indicó.

“Sí se requiere y no solo en la zona sur, en muchas zonas de nuestra ciudad requerimos parques de buenas dimensiones y no solo vecinales, una superficie que valga la pena como Explora, mínimo un Parque Hidalgo, el Lago de Chapalita”, agregó.

Parque Hidalgo en León. Foto: Especial

‘Todos los parques deberían ser de acceso gratuito’

El ambientalista destacó que el acceso a los parques públicos debería ser gratuito. Ejemplificó diciendo que los fines de semana aumenta la afluencia en el Parque Metropolitano ahora que la entrada es libre en estos días.

“Ojalá muy pronto el ingreso al Parque Metropolitano sea libre todos los días de todo el año y que los subsecuentes parques tengan esa condición. El acceso libre implica que podamos ejercer un derecho que es el de un medio ambiente saludable, pero además la recreación. Hemos visto que ahora con la entrada libre sábados y domingos hay un incremento importante personas, son espacios de acceso libre”.

“Hay que ir pensando de qué manera la infraestructura verde de León sea una infraestructura de calidad”, insistió el Presidente de FURA A.C.

La presidenta municipal no detalló en que colonia comprarían los terrenos para el nuevo parque, para evitar que el monto o valor de estos predios aumente.

Parque Metropolitano de León. Foto: David Ontiveros

Parque Bosque de la Olla, una deuda ambiental en León

El Parque Bosque de la Olla, del que ya iniciaron la primera etapa de construcción en la colonia Las Joyas, es una deuda ambiental que el Municipio de León tiene desde el 2016, debido a la compensación de 32 mil árboles que se debían plantar por la afectación en la realización de la tercera y cuarta etapa del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Para esta obra, este año se autorizó una inversión de 24 millones de pesos.

“El Parque de las Joyas no es más que cumplir lo que tenían la obligación de hacer para compensar las medidas de mitigación de la ampliación del SIT en la etapa 3 y 4. Lo deberían haber hecho desde hace tiempo, no sé porque hasta ahora lo vienen diciendo, ya había recursos en su momento, había lugar, se habían hecho cosas, entonces tenían que hacerlo a la de ya. Se habían tardado y bastante”.

Ibelles consideró urgente dar seguimiento a las medidas de compensación ambiental. “Hay que estar muy atentos de su cumplimiento”.

“Esperamos que efectivamente se cumplan los discursos que hemos escuchado de estos parques, que lleguen a concretarse los trabajos, las compras y que efectivamente el Parque de la Olla sea ya una realidad”.

De acuerdo con las estadísticas presentadas en la página del Municipio, el experto comentó que de noviembre del 2021 a mayo del 2022, el Municipio ha dado permiso para talar en promedio 893 al mes, es decir, 29 árboles al día.

Este proyecto es importante, pues las 2 presas que están ahí representan una zona de recarga en medio de uno de los espacios más densamente poblados de la ciudad (y donde hay más árboles muertos).



— Yeshúa González (@Yeshua52) September 26, 2022

¿Esta administración es diferente?

Comparando el impacto ambiental de las administraciones municipales anteriores con el gobierno de Alejandra Gutiérrez, el activista no ve muchas diferencias. Insiste en que no ha habido una disminución en la contaminación del aire ni del parque vehicular.

“En el tema seguimos igual. No hemos visto acciones contundentes, no hemos visto disminución en los índices de contaminación en el aire, esperemos que las compensaciones efectivamente se llevan a cabo como debe ser por la afectación al arbolado urbano. No hemos visto una disminución tampoco del parque vehicular o un incremente en el porcentaje de vehículos que verifican”.

El transporte público de calidad es otra de las banderas para los gobiernos sustentables, algo que en León aun no se logra.

“En el presupuesto y en las acciones que fueron anunciadas de inversión pública no hay recursos para movilidad sustentable, para transporte público de calidad. Tenemos que ver de qué manera bajamos a los conductores de su auto y los subimos a un transporte público que sea eficiente, que sea a un costo razonable y que no sea contaminante”, finalizó.

