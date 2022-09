La construcción del Parque Metropolitano Sur en León forma parte del programa de gobierno de Ale Gutiérrez

León.- Tras haber formalizado la propuesta de construcción del Parque Metropolitano Sur en León para 2023, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez dijo que están en búsqueda del terreno idóneo. Adelantó que tendrá que ser una adquisición municipal.

“No tenemos predios municipales. Estamos explorando tres alternativas en la zona que son idóneas para hacer este parque, el interés es que sea grande y sea un lugar donde pueda disfrutar la gente. En esa zona no tenemos ningún espacio público grande y es de las que tenemos con problemáticas de inseguridad. Lo que vamos a hacer es comprar, lo más seguro. No me quiero adelantar porque nos vayan a querer subir” dijo al respecto.

Foto: Especial

La construcción del Parque Metropolitano Sur en León forma parte de su programa de gobierno aprobado desde diciembre de 2021. Aunque desde el arranque de su administración se anunció el proyecto, no se habían formalizado los avances sobre su construcción hasta anoche. Esto cuando Gutiérrez Campos lo anunció al cierre de su informe de gobierno dentro de las obras a las que dará prioridad el siguiente año.

Por lo pronto este año se autorizó una inversión de 24 millones de pesos para la construcción del Bosque de la Olla en la zona de Las Joyas. Mientras tanto, dentro del paquete de obras a financiar con deuda pública, Gutiérrez Campos solicitó 86 millones de pesos para la construcción de la primera etapa del Parque de la Vida en la zona de Echeveste.

Foto: Especial

Hospital veterinario va para 2023

La alcaldesa también aseguró que para el siguiente año buscará el financiamiento para el primer hospital público veterinario, presupuestado en 35 millones de pesos. Pese a haber sido el ganador dentro de los proyectos de ciudad del primer ejercicio de Presupuesto Participativo, quedó afuera del paquete de obras 2022.

Gutiérrez Campos afirmó que la construcción del hospital quedó pendiente porque aún faltan resolver algunos pendientes legales con el terreno, ubicado en la colonia San José del Potrero y que es de propiedad municipal.

Foto: Archivo

“Estamos viendo el tema legal del terreno. El proyecto ya está casi al 100 y una vez que tengamos la parte legal, creo que el próximo año estaremos arrancando y tendremos el presupuesto. Traemos algunos pendientes por afinar y lo estamos viendo. Pero no hay ningún problema para que el próximo año ya se pueda estar poniendo la primera piedra” dijo al respecto.

