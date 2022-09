Durante el primer informe de Ale Gutiérrez, la alcaldesa presentó el proyecto de un nuevo Parque Metropolitano en la zona sur

Carolina Esqueda

León.- Con la promesa de extender el programa Médico en tu casa a la zona rural, nombrar al consejo rector y destinar un fondo de 100 millones de pesos para el proyecto ‘León 450’, así como crear un Parque Metropolitano para la zona sur del municipio, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez cerró su primer informe de gobierno, con un acto político realizado en el teatro Bicentenario.

La alcaldesa también aseguró que en materia de seguridad seguirán adelante de la mano de todas las autoridades. Luego lanzó un llamado a trabajar por la unidad del municipio, dejando de lado las diferencias.

No te pierdas: Ariel Corona destaca sus cinco ejes de gobierno de Cortazar

Foto: Especial

“Les quiero pedir que trabajemos por León. Dejemos a un lado las diferencias. Este tipo de situaciones que no nos suman a nadie. Hoy tenemos que ser ciudadanos con principios y valores que realmente cambien a León. Me da tristeza que hay gente que destruye, y no valora a la gente que está haciendo algo por esta ciudad, eso no lo podemos permitir” dijo antes de despedirse.

Ejemplo de ello es el programa ‘Médico en tu Casa’. Ella anunció que se extiende ahora a las zonas rurales del Municipio para dar atención directa a quienes más lo necesitan, con consultas a domicilio y cuadro básico de medicamentos.

En el acto estuvieron presentes representantes tanto del Partido Acción Nacional, como del PRI y Morena, entre ellos la senadora Antares Vázquez y el procurador federal del consumidor y ex alcalde de León Ricardo Sheffield Padilla.

Además de comités de colonos invitados, quienes fueron colocados en una carpa al exterior del teatro. Mientras que al interior no faltaron los simpatizantes de la alcaldesa, que le dedicaron algunas porras tras el cierre del acto.

Alcaldesa destaca inversiones

También, la inversión de $100 millones de pesos para la creación de una carpeta de megaproyectos destinados a consolidar el Plan León 450, que consiste en la planeación estratégica con impacto en infraestructura y conectividad municipal y su zona metropolitana para las siguientes décadas.

Te puede interesar: Lorena Alfaro destaca inversión de mil mdp para obras en Irapuato

Foto: Especial

Ale Gutiérrez destacó también la evolución de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública a Universidad de Seguridad Pública, para tener policías mejor preparados, con licenciaturas; la primera, en Derecho con enfoque en Seguridad Pública, que ya inició y 4 que están en proceso de implementarse: Protección Civil y Gestión de Riesgos, Ciberseguridad, Criminología y Criminalística, así como Ingeniería en Seguridad Vial.

Lo presenta ante autoridades

Foto: Carolina Esqueda

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos rindió su primer informe de gobierno esta mañana, en sesión solemne en sala de Cabildos. Ahí destacó haber implementado un gobierno de puertas abiertas y atención 24/7, rescatando los miércoles ciudadanos e innovando en la atención ciudadana mediante el modelo de 7 delegaciones.

Al inicio de su presentación, Gutiérrez Campos recordó la aprobación de su programa de Gobierno desde diciembre. Esto para alinearlo con el programa de Egresos 2022 y del cual aseguró que se lograron cumplir las primeras metas propuestas.

Durante su discurso también hizo agradecimientos especiales a su gabinete por sumarse a la encomienda de ser un gobierno cercano y humano. También a los integrantes del Ayuntamiento que se mostraron abiertos al diálogo y buscaron consensos por encima de las diferencias, poniendo por delante de sus colores partidistas el bienestar de la ciudad.

Protesta Morena durante el informe: “Quedó a deber”

La sesión solemne vino acompañada de una protesta visual por parte de los integrantes de Morena, quienes con carteles similares a los utilizados por la propaganda oficial utilizada para publicitar el informe, señalaron que la ciudad es la más endeudada, pobre e insegura.

“Me entusiasma que recuperaron nuestro plan de trabajo” dice Sheffield Padilla

Tras la culminación del evento Sheffield Padilla consideró interesante la recuperación de las asambleas de barrio implementadas durante su gobierno municipal. Afirmó que éstas tienen la misma estructura del programa de atención ciudadana ‘Mi Barrio Habla’.

“Me pareció muy interesante que se recuperara el plan de trabajo que trazamos en el 2009-2012. Es prácticamente el 100% solo con cambios de nombres. Las asambleas de barrio se llaman de otro modo, pero me entusiasma ver que se haya rescatado. Al final de cuentas solo están presentando una proyección, porque resultados todavía no se ven” dijo al respecto.

El titular de la Profeco también calificó de valioso el llamado a la unidad lanzado por la alcaldesa. Aseguró estar dispuesto a coadyuvar en cualquier gestión que se requiera ante el Gobierno Federal.

“Estoy a disposición de coadyuvar en todo lo que sea para seguir prosperando en esta tierra, que sepan que tienen un gestor de oficio en el gobierno federal. Quisieron tapar la realidad con un gran evento” Juan Pablo Marún

Quedó a deber, dice Lopez Marún

Por su parte el dirigente local del PRI, Juan Pablo Lopez Marún, consideró que el primer informe de gobierno de Alejandra Gutiérrez quedó a deber en materia de seguridad, donde no mencionó qué hará con su estrategia que consideró fallida, así como las acciones a implementar para reducir la pobreza extrema.

EZM

Lee también:

Primer informe de Ale Gutiérrez Primer informe de Ale Gutiérrez Primer informe de Ale Gutiérrez