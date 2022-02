La comunidad Ojo de Agua y la localidad de Salto de Ibarra podrían tener todo para ser paraísos turísticos en Guanajuato

San Felipe/Ocampo.- Comunidades de municipios como San Felipe y Ocampo guardan verdaderas joyas que actualmente o en otro momento pudieron ser paraísos turísticos de Guanajuato, pero que actualmente están en el olvido o siendo destruidos constantemente por la contaminación.

Mucha gente que pudiera amar estos puntos desconocen que existan y quienes los conocen solo pueden ver con impotencia que se desaprovechan al quedar en la nada.

“Es una zona bonita, pero casi nadie viene”

Llegar al estanque de la comunidad de Ojo de Agua, en el municipio de San Felipe, puede ser una experiencia que relaja, pero de acuerdo con ciudadanos, poca gente llega al lugar.

Y es que no hay un camino directo que desde la carretera que va a la cabecera municipal dirija a dicha comunidad.

Para llegar a dicha zona, desde la carretera que va de San Felipe a León, es posible ingresar por La Tapona por una vía de terracería. Desde ahí, se puede tardar entre 20 minutos y media hora.

En el trayecto se pueden ver distintas vías para llegar, aunque en realidad no hay señales que permitan informarse sobre cómo localizar la zona.

La zona del estanque está invadida por el silencio y si acaso se escucha el sonido de algunos vehículos que pasan por la zona o de personas que cuidan a sus ovejas, vigiladas por perros que en ocasiones ladran.

Las casas son dispersas y casi no hay personas afuera de ellas, por lo que el silencio se prolonga por espacios más amplios.

“Aquí es una zona bonita pero casi nadie viene, más adelante está otra, pero es más grande, en la Presa de Jesús María”, comentó un ciudadano que pasó en su bicicleta.

“Ahorita que no es tiempo de lluvia se ve menos profundo, pero cuando llueve se extiende más. Y vienen las aves a estar ahí”.

Alrededor del estanque hay árboles que brindan su sombra en algunas zonas.

A lo lejos se ve un grupo de lo que parecen ser patos en una zona del estanque, que de pronto se posan sobre el agua y después salen.

Aguas negras ensucian belleza de Ocampo

La cascada que se sitúa en la comunidad del Salto de Ibarra, en el municipio de Ocampo, es otro de esos posibles paraísos turísticos de Guanajuato, pero es afectada por el agua sucia que llega a ella.

La zona es apreciada incluso por visitantes que llegan al municipio debido a su belleza natural.

En el estanque de agua que se forma metros abajo por la caída del agua se puede ver peses nadando al interior del agua sucia.

A decir de ciudadanos, a pesar de que se trata de una zona que pudiera ser promovida para el turismo, el agua de una planta tratadora cercana es lo que afecta el agua de la cascada.

“El agua está sucia porque el problema es toda el agua que entra de la comunidad de Ibarra porque la planta tratadora les quedó mal. No sirvió la tratadora y el descargue cae a este río. Y es lo que se necesita es que pongan en condición la tratadora para que salga el agua limpia”, expresó Víctor Zavala, uno de los lugareños.

“A veces viene la gente y se da cuenta que viene mal. A pesar de que es un lugar bonito, el agua del río viene y afecta a la naturaleza, a las plantas, a los peces”.

Manifestó que incluso hay quienes utilizan el agua del río para riego en la comunidad, pero aun así debiera ser limpia.

“Está mal que entre el agua así al río, nada más. De hecho, el agua no debería de estar entrando aquí. Y es la única fuente que tenemos el agua para regar sembradíos, nos gustaría que fuera limpia, porque no se está tratando. Nos afecta a los manantiales que tenemos, debido a que no tenemos agua potable”, comentó.

Y es que precisamente uno de los servicios que los ciudadanos de la comunidad han estado gestionando es el del agua potable.