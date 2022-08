“Necesito cuidarme un poco para seguir sirviendo a la iglesia”, dijo el Papa Francisco al hablar de posible renuncia por su estado de salud

Staff Correo

Canadá-. Aunque ahora no es el momento, el Papa Francisco ha pensado en la posibilidad de renunciar debido a su salud, aseguró que “Dios lo guiará” cuando llegue la hora de dejar el cargo. Por ahora tiene la intención de continuar con sus deberes en la Iglesia Católica.

Y es que en los últimos meses el Papa se ha trasladado a sus viajes en silla de ruedas, debido a las complicaciones que tiene para su movilidad.

El Papa Francisco habló sobre su posible renuncia en un viaje que hizo a Canadá, donde tuvo largas jornadas de trabajo y se disculpó con los indígenas por los errores cometidos contra ellos por parte de la iglesia católica.

Quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible esta peregrinación penitencial a Canadá, empezando por las autoridades civiles, los jefes de los pueblos indígenas y los obispos canadienses. Agradezco sinceramente a todos los que me acompañaron con sus oraciones. — Papa Francisco (@Pontifex_es) July 31, 2022

Puedes leer: El asombroso caso de la “paciente de Barcelona” que controló el VIH sin tratamiento

En su visita al país norteamericano, se trasladó en silla de ruedas, periodistas con los que conversó desde el avión, lo notaron cansado. Dijo que la puerta a la jubilación está abierta, pero hasta hoy no ha llamado esa puerta.

“No he sentido la necesidad de pensar en esa posibilidad, pero eso no quiere decir que dentro de dos días no empiece a pensar en ello”, dijo el Papa Francisco.

El pontífice reconoció que este último viaje fue cansado, pues tiene un problema en su rodilla que le impide moverse con facilidad, por eso el uso de la silla de ruedas.

Quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible esta peregrinación penitencial a Canadá, empezando por las autoridades civiles, los jefes de los pueblos indígenas y los obispos canadienses. Agradezco sinceramente a todos los que me acompañaron con sus oraciones. — Papa Francisco (@Pontifex_es) July 31, 2022

“No creo que pueda seguir viajando a mi edad con el mismo ritmo que solía hacerlo y con la limitación de esta rodilla”.

“Necesito cuidarme un poco para seguir sirviendo a la iglesia, o necesito considerar la posibilidad de hacerme a un lado”.

Lee también: En medio de la guerra, presidente de Ucrania posa para la revista Vogue

El Papa Francisco está por cumplir 10 años sirviendo a la iglesia católica, fue el 7 de abril del 2013 cuando tomó posesión de la Diócesis de Roma, el lugar que ocupaba Benedicto XVI. El pontífice es originario de Buenos Aires (Argentina), tiene 86 años.

Aun con sus problemas de salud, dijo estar ansioso por visitar Ucrania, pero escuchará primero el consejo de sus médicos.

IO

Quizás te interese: