El papá de Juan David dijo que desde que desapareció su hijo dejó de trabajar para buscarlo y no se detendrá hasta localizarlo

Nayeli García

Irapuato.- El papá de Juan David ya no confía en las autoridades. Han pasado dos meses y 12 días desde que su hijo de apenas 11 años desapareció sin que exista alguna pista de su paradero. Incluso las búsquedas en campo se detuvieron porque ya no hay dinero para seguir buscándolo.

“Tengo miedo de que lo dejen libre porque no hay pruebas”, comentó Juan Agustín, quién compartió que tuvo que detener la búsqueda de su hijo debido a que ya no tiene dinero para seguir rastreándolo. Además, no tienen pistas para ubicar puntos en donde pudiera estar el menor.

Compartió que las búsquedas llegaron hasta el municipio de Valle de Santiago, a donde llegaron siguiendo los canales y cerros. Sin embargo, en la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) no hay indicios de dónde pudiera estar el pequeño.

Dejó de trabajar para buscar a su hijo

El papá de Juan David dijo que desde que desapareció su hijo dejó de trabajar para buscarlo, pues aunque no esté él en las búsquedas de campo todas las semanas está preguntando en al FGE sobre los avances. Además, buscaba recursos para seguir el rastreo, pero ya no hay ni pistas ni dinero.

“No voy a descansar hasta encontrarlo. Tengo que generar recursos para seguir buscando a mi hijo”, señaló al comentar que las autoridades municipales ya no lo apoyaron en las búsquedas desde hace una semana. Aunque en el momento que se acerca a pedir apoyo le dicen que sí y le dan todo lo que tienen a su alcance, cuando se van los reflectores lo olvidan y tiene que seguir solo en la búsqueda de su hijo.

En cuanto a la fiscalía dijo no confiar en ellos, incluso cambio de abogados, pues los que le fueron asignados por el Ministerio Público nunca sabían nada, por lo que se dio a la tarea de que con un abogado particular analizar y revisar las pruebas que se tienen, ya que tanto él como las autoridades llegan a conclusiones diferentes.

“Ya no confío”, dice

Lo único real que se tiene es una cobija que se encontró en el fraccionamiento Urbi El Rey en donde vivía el menor y su padrastro, el policía municipal, Juan Miguel, quien se encuentra detenido y fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de particulares y violencia familiar.

“Ya no confío en las autoridades porque no sé si lo estén encubriendo a él, ahorita ya van dos meses y 12 días, ¿y no le pueden sacar nada?, ¿la verdad? Ya no confío en ellos, no sé si lo estén encubriendo”, señaló.

Y es que el tiempo se agota y los cuatro meses que se dieron de plazo para complementar la investigación sigue corriendo sin que haya más pruebas en contra de Juan Miguel, por lo que el papá de Juan David tema que salga libre porque no haya forma de que se pruebe que sí lastimó al pequeño y lo peor que diga dónde dejó al niño y poder encontrarlo.

Juan Agustín no descartó que vuelvan a cerrar las calles y la fiscalía de no haber avances en la investigación.

